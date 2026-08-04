"Повністю знищено": росіяни зруйнували у Дніпрі склад компанії "Біосфера"

Під час атаки російських безпілотників 3 серпня у Дніпрі під ударом опинився великий складський комплекс разом із складом Biosphere Corporation — виробника товарів для дому та гігієни.

Через атаку на місці спалахнула масштабна пожежа, внаслідок чого склад компанії "Біосфера" було повністю знищено. Про це увечері 4 серпня повідомив засновник та гендиректор компанії Андрій Здесенко у Facebook.

"На жаль, минулої ночі ми втратили один із логістичних обʼєктів корпорації "Біосфера", — розповів Здесенко.

За його словами, під ударом росіян опинився складський комплекс, частиною якого був також склад компанії площею 20 тисяч квадратних метрів. Внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав завдяки дотриманню протоколів безпеки.

Попри те, що рятувальники, як стверджує Здесенко, безперервно працювали на місці займання, склад не вцілів. Корпорація втратила будівлю складу, техніку та готову продукцію, яка зберігалася у приміщеннях.

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Росіяни дронами знищили у Дніпрі склад корпорації "Біосфера"

Також гендиректор розповів, що втрата цього складу у Дніпрі вплинула на логістичні процеси компанії. Однак корпорація продовжує працювати, перебудовуючи логістику та перерозподіляючи запаси продукції.

Росіяни атакували склади у Дніпрі — що відомо

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив увечері 3 серпня, що росіяни атакували дронами склади з продуктами у передмісті Дніпра. Внаслідок обстрілу спалахнула сильна пожежа.

Наслідки російської атаки на склади з продуктами у Дніпрі 3 серпня

ДСНС вранці 4 серпня повідомляла, що ворог поцілив по складах з продуктами. Інформації про загиблих чи поранених внаслідок атаки не надходило.

Згодом стало відомо, що у Дніпрі під ударом росіян опинився зокрема складський комплекс українського виробника морозива "Ласунка". Компанія повідомила, що вогонь повністю знищив продукцію, яку готували до відправки в магазини по всій країні.

Нагадаємо, 4 серпня на сторінці АТ "Одесагаз" повідомили, що російська ракета "Онікс" пошкодила газопровід поблизу Одеси.

Начальник Бериславської міської військової адміністрації Олександр Алчієв розповів 4 серпня, що ворог знищив найстаріший дерев'яний храм на півдні України.