З прилавків може зникнути популярне морозиво: РФ знищила склад "Ласунки" у Дніпрі

Напередодні ввечері російські окупанти атакували склади з продуктами харчування в передмісті Дніпра, через що спалахнула масштабна пожежа.

Серед іншого, під ударом опинився й складський комплекс українського виробника морозива "Ласунка", про що його команда сьогодні повідомила у соцмережах.

За інформацією компанії, вогонь повністю знищив продукцію, яку готували до відправки в магазини по всій країні. У "Ласунці" принесли свої вибачення перед покупцями та партнерами.

"Найближчим часом нашого морозива може не бути на полицях. Ворог може знищити майно чи стіни, але йому ніколи не вдасться знищити нашу стійкість і Вашу довіру до нас!" — йдеться у заяві.

У коментарях "Ласунку" підтримали інші українські бренди — "Лімо", "Галичина", "Дніпро-М", "Цитрус" та багато інших.

Відео дня

Нагадаємо, що ворог атакував склади з продуктами на Полтавському шосе у Дніпрі. Місяць тому РФ знищила гуманітарний склад Українського Червоного Хреста.

Також повідомлялося, що 3 серпня росіяни вбили рятувальника та його 8-річного сина під час удару по АЗС у Дніпропетровській області. Співробітник ДСНС, який перебував у відпустці, внаслідок атаки отримав смертельні поранення.