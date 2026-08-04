С прилавков может исчезнуть популярное мороженое: РФ уничтожила склад "Ласунки" в Днепре

Накануне вечером российские оккупанты атаковали склады с продуктами питания в пригороде Днепра, из-за чего вспыхнул масштабный пожар.

Среди прочего, под ударом оказался и складской комплекс украинского производителя мороженого "Ласунка", о чем его команда сегодня сообщила в соцсетях.

По нфоромации компании, огонь полностью уничтожил продукцию, которую готовили к отправке в магазины по всей стране. В "Ласунке" принесли свои извинения перед покупателями и партнерами.

"В ближайшее время нашего мороженого может не быть на полках. Враг может уничтожить имущество или стены, но ему никогда не уничтожить нашу стойкость и Ваше доверие к нам!" — говорится в заявлении.

В комментариях поддержать "Ласунку" пришли другие украинские бренды — "Лимо", "Галичина", "Дніпро-М", "Цитрус" и многие другие.

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Напомним, враг атаковал склады с продуктами на Полтавском шоссе в Днепре. Месяц назад РФ уничтожила гуманитарный склад Украинского Красного Креста.

Также сообщалось, что 3 августа россияне убили спасателя и его 8-летнего сына во время удара по АЗС в Днепропетровской области. Сотрудник ГСЧС, который находился в отпуске, в результате атаки получил смертельные ранения.