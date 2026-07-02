Более 79 млн грн убытков: РФ уничтожила гуманитарный склад Украинского Красного Креста (фото)

В ночь на 2 июля во время массированной российской атаки на Киев и Киевскую область вражеские войска уничтожили гуманитарный склад Украинского Красного Креста. В результате удара организация потеряла сотни тысяч единиц гуманитарной помощи и критически важное оборудование общей стоимостью более 79 млн гривен.

На странице организации "Красный Крест" в Facebook сообщили, что в результате российского обстрела был полностью уничтожен один из ключевых гуманитарных складов Украинского Красного Креста, который использовался для хранения грузов, необходимых для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации по всей стране.

По данным организации, на момент нападения на складе находилось 320 тысяч единиц гуманитарного груза и специализированного оборудования. А общая стоимость уничтоженного имущества превышает 79 млн гривен.

Россия уничтожила гуманитарный склад Украинского Красного Креста Фото: Facebook

В частности, там хранилось оборудование, которое использовалось для обеспечения работы медицинских учреждений и оказания помощи людям, пострадавшим в результате войны и других чрезвычайных ситуаций. Среди утраченного — генераторы, тепловые насосы, медицинские носилки, дефибрилляторы, аппараты ультразвуковой диагностики, мониторы пациента и другое оборудование, необходимое для работы медицинских служб.

Відео дня

В Красном Кресте уточнили, что значительная часть этих грузов была передана Украине через Европейский механизм гражданской защиты. Они предназначались для укрепления готовности страны к реагированию на чрезвычайные ситуации и поддержки населения в условиях полномасштабной войны.

Россия уничтожила гуманитарный склад Украинского Красного Креста Фото: Facebook

Помимо медицинского оборудования, на складе хранился стратегический резерв гуманитарной помощи, который использовался при ликвидации последствий обстрелов, пожаров, эвакуаций и других кризисных ситуаций. В него входили одеяла, комплекты постельного белья, гигиенические наборы, брезенты, специальная пленка для временного закрытия выбитых окон, спальные комплекты и другие предметы первой необходимости, которые передают пострадавшим в первые часы после чрезвычайных событий.

Россия уничтожила гуманитарный склад Украинского Красного Креста Фото: Красный Крест Россия уничтожила гуманитарный склад Украинского Красного Креста Фото: Красный Крест

Кроме того, в результате удара был повреждён грузовой автомобиль, который использовался для доставки гуманитарной помощи в регионы Украины.

И все же уничтожение склада означает не только многомиллионные материальные потери; сложнее всего осознать, что этот объект был одним из главных логистических центров организации, откуда координировались поставки гуманитарной помощи в различные регионы страны. Предполагается, что его потеря затруднит оперативное обеспечение людей, нуждающихся в поддержке после российских атак и других чрезвычайных событий.

Удар ВС РФ по Киеву 2 июля — что об этом известно

Напомним, что вечером 1 июля президент Украины предупредил граждан об угрозе масштабного российского нападения. Глава государства призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, оставаться бдительными и заботиться о собственной безопасности.

Уже поздно вечером 1 июля в Киеве раздалась серия мощных взрывов. На фоне атаки российских беспилотников в столице возникли пожары, а примерно в полночь первые последствия ударов начали фиксировать в Деснянском и Шевченковском районах города.

Около пяти часов утра Фокус сообщил, что Россия нанесла по Киеву массированный комбинированный удар с применением дронов и ракет. В результате атаки были повреждены жилые дома, гостиница и медицинское учреждение. Также стало известно о погибших и пострадавших.

Во время ночного обстрела пострадал и Киевский зоопарк. В результате взрывной волны были повреждены несколько зданий на его территории, однако удалось избежать гибели животных.

Последствия атаки зафиксировали сразу в нескольких районах столицы — Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Подольском, Оболонском и Шевченковском. Кроме того, российский удар разрушил центральный склад логистического партнера издательства BookChef — компании Denka Logistics. В результате были утрачены около 800 тысяч экземпляров книг, хранившихся на складе.

По предварительным данным ГСЧС, в результате массированной российской атаки погиб 21 человек, ещё 85 получили ранения. Среди пострадавших — двое детей.