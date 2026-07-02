Число жертв атаки на Киев возросло до 21: очевидцы рассказали, как пережили страшную ночь

Число погибших в результате ночной массированной атаки России на Киев продолжает расти. Спасательные операции в столице не прекращаются, ведь в некоторых местах люди до сих пор могут оставаться под завалами.

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, на данный момент подтверждена гибель 20 человек. Однако стоит отметить, что, по данным журналистов "Киев 24", примерно в 15:50 в Дарницком районе Киева из-под завалов извлекают тело еще одного погибшего, поэтому общее число жертв может увеличиться. Впоследствии эту информацию подтвердили в ГСЧС. Также ведомство уточнило, что пострадали 85 человек, среди которых 2 ребенка.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Дарницком районе, где один из российских ударов практически уничтожил часть многоэтажного жилого дома. По информации журналистов "Киев 24", спасатели продолжают разбирать бетонные конструкции, поскольку существует вероятность, что под ними остаются ещё шесть человек.

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Место взрыва до сих пор напоминает место масштабной катастрофы — рядом с разрушенным домом лежат горы обломков, искореженная мебель и личные вещи жильцов. Мощная взрывная волна повредила ещё несколько жилых домов, выбив в них окна и повредив фасады. Значительные разрушения понесли и припаркованные рядом автомобили — часть транспортных средств буквально превратилась в металлолом.

Последствия удара ВС РФ по Киеву 2 июля Фото: ГСЧС

Для людей, лишившихся жилья или нуждающихся в помощи, городские власти организовали специальный штаб, где можно получить необходимые консультации и поддержку.

Не менее серьезных повреждений получил и Святошинский район. Там российская ракета упала рядом с жилым домом, оставив после себя огромную воронку. В окружающих зданиях взрывная волна повредила окна, балконы и крыши, также пострадала городская инфраструктура — остановки общественного транспорта, торговые павильоны и автомобили.

Удар по Киеву 2 июля — рассказы очевидцев события

Местные жители рассказывают, что после взрыва на месте царила настоящая паника. Медики и спасатели оперативно эвакуировали людей, а коммунальные службы и волонтеры сразу приступили к ликвидации последствий взрыва. В то же время официальная информация о количестве пострадавших именно на этом участке пока не обнародована.

По информации "24 канала", работы по ликвидации последствий российской атаки ведутся одновременно на 15 различных участках столицы. К операции привлечены спасатели, медики, сотрудники правоохранительных органов, психологи и десятки единиц специальной техники.

Очевидцы, пережившие ночной обстрел, признаются, что до сих пор не могут оправиться от пережитого. По их словам, взрывы были настолько мощными, что дома сотрясались, а люди просыпались от ударной волны и выбегали на улицу, не понимая, что произошло.

Одна из жительниц Дарницкого района Анна рассказала журналистам, что после взрыва увидела охваченный пламенем дом и не могла поверить своим глазам.

"Я очень сильно испугалась. Я живу на 8-м этаже. Когда я вышла, то увидела, что там горит не только крыша, но и половина дома. Это кошмар! Я специально сюда пришла, чтобы сфотографировать всё это и показать своей сестре, которая живёт в Московской области (Сергиев Посад), потому что она не верит. Так же как не верила и в то, что происходило в Буче", — сказала женщина.

По предварительным данным, во время ночной атаки Россия одновременно применила более 70 ракет различных типов, почти половину из которых составляли баллистические ракеты. Кроме того, украинские силы противовоздушной обороны отразили атаку около 500 ударных беспилотников, в том числе реактивных "Шахедов". Только в Киеве повреждения зафиксировали более чем в двух десятках мест, и в основном это были гражданские объекты.

В то же время массированный обстрел столицы вызвал реакцию международных партнеров Украины. Министерство иностранных дел Германии осудило российскую атаку, подчеркнув, что новые разрушения в Киеве стали очередным подтверждением того, что Кремль продолжает целенаправленный террор против мирного населения.

В Берлине заявили, что действия России свидетельствуют об отсутствии готовности к дипломатическому урегулированию войны, поэтому Германия вместе с союзниками будет и впредь наращивать поддержку Украины и усиливать давление на Москву. Также в немецком МИД отметили, что вопрос о дальнейшей помощи Киеву станет одним из главных на предстоящем саммите НАТО.

Кроме того, в ночь на 2 июля российские войска нанесли массированный удар по Киевской области с использованием ударных беспилотников, баллистических и крылатых ракет. Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что последствия обстрелов зафиксированы в пяти районах области.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что в Киеве после массированной российской атаки был зафиксирован очень высокий уровень загрязнения воздуха. В частности, наихудшая ситуация сложилась в Подольском и Шевченковском районах, где индекс качества воздуха достиг критического уровня.