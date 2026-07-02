Кількість жертв атаки на Київ зросла до 21: очевидці розповіли, як пережили страшну ніч

Кількість загиблих внаслідок нічної масованої атаки Росії на Київ продовжує зростати. Рятувальні операції у столиці не припиняються, адже на окремих локаціях люди досі можуть залишатися під завалами.

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, станом на цей час підтверджено загибель 20 людей. Однак варто зазначити, що за даними журналістів "Київ 24", приблизно о 15:50 у Дарницькому районі Києва з-під завалів дістають тіло ще однієї загиблої людини, тому загальна кількість жертв може зрости. Згодом цю інформацію підтвердили у ДСНС. Також відомство уточнило, що постраждали 85 людей, серед яких 2 дітей.

Найскладніша ситуація склалася у Дарницькому районі, де один із російських ударів практично знищив частину багатоповерхового житлового будинку. За інформацією журналістів "Київ 24", рятувальники продовжують розбирати бетонні конструкції, оскільки є ймовірність, що під ними залишаються ще шестеро людей.

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Район удару досі нагадує місце масштабної катастрофи — поруч зі зруйнованим будинком лежать гори уламків, понівечені меблі та особисті речі мешканців. Потужна вибухова хвиля пошкодила ще кілька житлових будинків, вибивши в них вікна та пошкодивши фасади. Значних руйнувань зазнали й припарковані поруч автомобілі — частину транспортних засобів буквально перетворило на металобрухт.

Наслідки удару ЗС РФ по Києву 2 липня Фото: ДСНС

Для людей, які втратили житло або потребують допомоги, міська влада організувала спеціальний штаб, де можна отримати необхідні консультації та підтримку.

Не менш серйозних пошкоджень зазнав і Святошинський район. Там російська ракета впала поблизу житлового будинку, залишивши після себе величезний вир. У навколишніх будівлях вибуховою хвилею пошкодило вікна, балкони та покрівлі, також постраждала міська інфраструктура — зупинки громадського транспорту, торговельні павільйони та автомобілі.

Атака по Києву 2 липня — історії очевидців події

Місцеві жителі розповідають, що після вибуху на місці панувала справжня паніка. Медики та рятувальники оперативно евакуйовували людей, тоді як комунальні служби та волонтери одразу розпочали ліквідацію наслідків удару. Водночас офіційної інформації про кількість постраждалих саме на цій ділянці наразі не оприлюднювали.

За інформацією "24 каналу", роботи з ліквідації наслідків російської атаки тривають одразу на 15 різних локаціях столиці. До операції залучені рятувальники, медики, правоохоронці, психологи та десятки одиниць спеціальної техніки.

Очевидці, які пережили нічний обстріл, зізнаються, що досі не можуть оговтатися від пережитого. За їхніми словами, вибухи були настільки потужними, що будинки здригалися, а люди прокидалися від ударної хвилі й вибігали на вулицю, не розуміючи, що сталося.

Одна з мешканок Дарницького району Анна розповіла журналістам, що після вибуху побачила охоплений полум'ям будинок і не могла повірити власним очам.

"Я дуже сильно забилася. Я живу на 8 поверсі. Коли я вийшла, то побачила, що там не лише дах палає, а ще й пів будинку. Це жахіття! Я спеціально сюди прийшла сфотографувати це все, аби показати своїй сестрі, яка проживає у Московській області (Сергієв Посад), бо вона не вірить. Як не вірила і в те, що відбувалось у Бучі", — сказала жінка.

За попередніми даними, під час нічної атаки Росія одночасно застосувала понад 70 ракет різних типів, серед яких майже половину становили балістичні. Крім цього, українські сили протиповітряної оборони відбивали атаку близько 500 ударних безпілотників, у тому числі реактивних "Шахедів". Лише в Києві пошкодження зафіксували більш ніж у двох десятках місць, і переважно це були цивільні об'єкти.

Водночас масований обстріл столиці викликав реакцію міжнародних партнерів України. Міністерство закордонних справ Німеччини засудило російську атаку, наголосивши, що нові руйнування в Києві стали черговим підтвердженням того, що Кремль продовжує цілеспрямований терор проти мирного населення.

У Берліні заявили, що дії Росії свідчать про відсутність готовності до дипломатичного врегулювання війни, тому Німеччина разом із союзниками й надалі нарощуватиме підтримку України та посилюватиме тиск на Москву. Також у німецькому МЗС зазначили, що питання подальшої допомоги Києву стане одним із головних під час найближчого саміту НАТО.

Також у ніч проти 2 липня російські війська масовано атакували Київську область ударними безпілотниками, балістичними та крилатими ракетами. Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що наслідки обстрілів зафіксували у п'яти районах області.

Крім того, Фокус писав, що у Києві після масованої російської атаки зафіксували дуже високий рівень забруднення повітря. Зокрема, найгірша ситуація склалася в Подільському та Шевченківському районах, де індекс якості повітря досяг критичного рівня.