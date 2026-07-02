Пошкоджені будинки і палають склади: у п'яти районах Київщини є наслідки масованої атаки РФ
У ніч на 2 липня росіяни масовано атакували Київщину ударними безпілотниками, балістикою та крилатими ракетами. Ворог цілив по житлових будинках та інфраструктурі.
Внаслідок російського обстрілу наслідки зафіксовані одразу у п'яти районах Київщини: Бучанському, Броварському, Обухівському, Фастівському та Вишгородському. Про це під ранок повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
Станом на 05:30 годину відомо про наступні наслідки атаки:
- Бучанський район: здійнялися пожежі у складських приміщеннях. Також зафіксована пожежа у приватному житловому будинку, зазнав пошкоджень автомобіль. Рятувальники працюють над ліквідацією займання;
- Броварський район: пошкоджень зазнали шість приватних житлових будинків. Також є пошкодження гуртожитку та автомобіля;
- Обухівський район: пошкоджені приватні житлові будинки;
- Фастівський район: пошкоджень зазнали приватні будинки;
- Вишгородський район: пошкоджений автомобіль.
Інформація щодо інших наслідків, жертв чи руйнувань уточнюється.
"Усі екстрені служби працюють на місцях. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється", — зазначив голова ОВА.
Нагадаємо, під найбільшим ударом цієї ночі опинився Київ. На ранок відомо про близько 20 поранених та 2 загиблих у столиці, руйнування та пожежі зафіксовані у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Подільському, Оболонському, Шевченківському районах Києва.
Ворог цієї ночі бив по Україні балістикою, "Цирконами" та реактивними дронами.
Уночі росіяни також запускали крилаті ракети по Україні: під ударом знову опинилася столиця.