У Києві багато пожеж та руйнувань, є загиблі: що відомо про перші наслідки масованої атаки РФ (відео)

Київ усю ніч перебував під масованим комбінованим ударом росіян. Ворог поцілив у житлові будинки, готель та медзаклад у столиці, відомо про поранених та загиблих внаслідок обстрілу.

Наслідки масованої атаки на Київ зафіксовані у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Подільському, Оболонському, Шевченківському районах. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Мер Віталій Кличко інформував про щонайменше 11 поранених у місті станом на 03:50 годину. Згодом, за даними КМВА, кількість поранених зросла до 16, ще 2 людини загинули.

"Наразі відомо про 28 локацій по всьому місту, що постраждали внаслідок обстрілу. Переважно це житлова забудова та об’єкти цивільної інфраструктури", — писав Ткаченко.

Загалом станом на 05:00 годину, за повідомленнями місцевої влади, відомо про наступні наслідки російського обстрілу:

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Деснянський район : уламки БпЛА впали біля приватного будинку, без займання. Також у цьому районі руйнування в 9-поверховому житловому будинку. В ньому є заблоковані люди, повідомляв Кличко;

: уламки БпЛА впали біля приватного будинку, без займання. Також у цьому районі руйнування в 9-поверховому житловому будинку. В ньому є заблоковані люди, повідомляв Кличко; Дарницький район : внаслідок падіння уламків біля житлового будинку в одній із квартир будинку заблоковані люди. Також зафіксовано займання приватних будинків. Сталося руйнування з першого по шостий поверхи в 9-поверховому житловому будинку;

: внаслідок падіння уламків біля житлового будинку в одній із квартир будинку заблоковані люди. Також зафіксовано займання приватних будинків. Сталося руйнування з першого по шостий поверхи в 9-поверховому житловому будинку; Шевченківський район: сталася пожежа на даху готелю. Також пошкоджена будівля, де розташована одна з підстанцій швидкої допомоги; відомо про пʼятьох постраждалих — медиків та водіїв підстанції. Внаслідок падіння уламків здійнялася пожежа на місцевому ринку;

сталася пожежа на даху готелю. Також пошкоджена будівля, де розташована одна з підстанцій швидкої допомоги; відомо про пʼятьох постраждалих — медиків та водіїв підстанції. Внаслідок падіння уламків здійнялася пожежа на місцевому ринку; Святошинський район: пожежа в приватному будинку. В іншому будинку, куди потрапили уламки, заблоковані люди, писав Кличко.

Кадри наслідків удару по житловому будинку у Дарницькому районі Києва

У мережі також пишуть, що під час масованої атаки на одній зі станцій метро у столиці посипалася стеля від ворожих ударів. На той час там перебували люди, що ховалися від обстрілу. Однак офіційних коментарів влади з цього приводу поки не було.

Інші дані щодо наслідків російського обстрілу уточнюються. У столиці триває повітряна тривога на момент публікації через загрозу ворожих БпЛА.

Нагадаємо, уночі 2 липня росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами", а також застосували реактивні дрони.

Також росіяни запустили уночі крилаті ракети по столиці.