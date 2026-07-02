Масований обстріл України: ворог атакував крилатими ракетами, під ударом знову Київ

Під час нічної масованої атаки 2 липня росіяни запустили по Україні крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників та "Калібри".

На тлі загрози ударів повітряна тривога була оголошена майже по всій Україні, зокрема у східних, центральних, північних та південних областях. Паралельно ворог продовжував бити по містах "Шахедами". Фокус передає, що відомо про ракетну атаку РФ цієї ночі.

Крилаті ракети почали заходити у повітряний простір близько 02:35 години, повідомили Повітряні сили. Групи ракет були зафіксовані у Сумській та Чернігівській областях, вони тримали курс у західному напрямку. Також військові фіксували рух ракет через Кіровоградщину у західному напрямку.

Попередження Повітряних сил про рух крилатих ракет над Україною Фото: Скриншот

Згодом частина крилатих ракет змінила напрямок та рухалася у бік Києва.

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"Групи крилатих ракет наближаються до Києва зі сходу", — попередили Повітряні сили.

Близько 03:10 години моніторингові канали зафіксували входження нових груп крилатих ракет у повітряний простір України. Нові ракети залітали через Сумщину та Чернігівщину. Паралельно було зафіксовано пуски ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Зрештою крилаті ракети ворог також спрямував на Київ. У мережі показали, що внаслідок вибухів у столиці на одній зі станцій метро посипалася сила внаслідок ударів. Там у той час перебували люди, що ховалися від обстрілу.

Під ударом Київ: що відомо про масовану атаку росіян цієї ночі

Росіяни почали атакувати Україну пізно увечері 1 липня. У Києві пролунала серія вибухів, моніторингові канали фіксували рух реактивних безпілотників у напрямку столиці.

Близько 02:00 години ворог також здійснив пуски балістичних ракет та гіперзвукових ракет типу "Циркон". Ракети атакували столицю, внаслідок чого влада повідомила про пожежі та постраждалих у столиці. Наслідки вже фіксуються у Шевченківському, Деснянському, Оболонському, Голосіївському районах столиці. У місті горять житлові будинки, пошкоджений медичний заклад.

Нагадаємо, 1 липня відома мережа АЗК попередила про тимчасове закриття своїх станцій у Києві та області через загрозу масованої атаки росіян.

Раніше президент Володимир Зеленський терміново повернувся з Ірландії в Україну через загрозу масованої атаки РФ.