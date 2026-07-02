Массированный обстрел Украины: враг нанес удар крылатыми ракетами, под ударом вновь оказался Киев

Во время ночной массированной атаки 2 июля россияне нанесли по Украине удары крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков и ракетами "Калибр".

На фоне угрозы ударов была объявлена воздушная тревога почти по всей Украине, в частности в восточных, центральных, северных и южных областях. Параллельно враг продолжал наносить удары по городам дронами типа "Шахед". Фокус сообщает, что известно о ракетной атаке РФ этой ночью.

Крылатые ракеты начали входить в воздушное пространство около 02:35, сообщили Воздушные силы. Группы ракет были зафиксированы в Сумской и Черниговской областях, они держали курс на запад. Также военные фиксировали движение ракет через Кировоградскую область в западном направлении.

Предупреждение Военно-воздушных сил о пролете крылатых ракет над Украиной Фото: Скриншот

Впоследствии часть крылатых ракет изменила направление и двинулась в сторону Киева.

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"Группы крылатых ракет приближаются к Киеву с востока", — предупредили Воздушные силы.

Около 03:10 мониторинговые каналы зафиксировали вторжение новых групп крылатых ракет в воздушное пространство Украины. Новые ракеты пролетели через Сумскую и Черниговскую области. Параллельно были зафиксированы пуски ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря.

В конце концов враг также нацелил крылатые ракеты на Киев. В сети появились кадры, на которых видно, что в результате взрывов в столице на одной из станций метро обрушился обломки вследствие ударов. В то время там находились люди, укрывавшиеся от обстрела.

Киев под ударом: что известно о массированной атаке россиян этой ночью

Россияне начали атаковать Украину поздно вечером 1 июля. В Киеве раздалась серия взрывов, мониторинговые каналы зафиксировали движение реактивных беспилотников в направлении столицы.

Около 02:00 враг также произвел запуски баллистических ракет и гиперзвуковых ракет типа "Циркон". Ракеты обрушились на столицу, в результате чего власти сообщили о пожарах и пострадавших в столице. Последствия уже фиксируются в Шевченковском, Деснянском, Оболонском и Голосеевском районах столицы. В городе горят жилые дома, повреждено медицинское учреждение.

Напомним, 1 июля известная сеть АЗС предупредила о временном закрытии своих станций в Киеве и области из-за угрозы массированной атаки со стороны россиян.

Ранее президент Владимир Зеленский срочно вернулся из Ирландии в Украину из-за угрозы массированного нападения со стороны РФ.