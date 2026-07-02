В Киеве много пожаров и разрушений, есть погибшие: что известно о первых последствиях массированной атаки РФ (видео)

Киев всю ночь находился под массированным комбинированным ударом россиян. Враг нанес удары по жилым домам, гостинице и медицинскому учреждению в столице; известно о раненых и погибших в результате обстрела.

Последствия массированной атаки на Киев зафиксированы в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Подольском, Оболонском и Шевченковском районах. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 03:50 в городе было не менее 11 раненых. Позже, по данным КГВА, число раненых возросло до 16, ещё 2 человека погибли.

"На данный момент известно о 28 местах по всему городу, пострадавших в результате обстрела. В основном это жилая застройка и объекты гражданской инфраструктуры", — писал Ткаченко.

В целом, по состоянию на 05:00, согласно сообщениям местных властей, известны следующие последствия российского обстрела:

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Деснянский район : обломки БПЛА упали возле частного дома, возгорания не произошло. Также в этом районе зафиксированы разрушения в 9-этажном жилом доме. В нём заблокированы люди, сообщил Кличко;

: обломки БПЛА упали возле частного дома, возгорания не произошло. Также в этом районе зафиксированы разрушения в 9-этажном жилом доме. В нём заблокированы люди, сообщил Кличко; Дарницкий район : в результате падения обломков возле жилого дома в одной из квартир дома заблокированы люди. Также зафиксировано возгорание частных домов. Произошло разрушение с первого по шестой этажи в 9-этажном жилом доме;

: в результате падения обломков возле жилого дома в одной из квартир дома заблокированы люди. Также зафиксировано возгорание частных домов. Произошло разрушение с первого по шестой этажи в 9-этажном жилом доме; Шевченковский район: произошел пожар на крыше гостиницы. Также повреждено здание, где расположена одна из подстанций скорой помощи; известно о пяти пострадавших — медиках и водителях подстанции. В результате падения обломков вспыхнул пожар на местном рынке;

произошел пожар на крыше гостиницы. Также повреждено здание, где расположена одна из подстанций скорой помощи; известно о пяти пострадавших — медиках и водителях подстанции. В результате падения обломков вспыхнул пожар на местном рынке; Святошинский район: пожар в частном доме. В другом доме, куда попали обломки, заблокированы люди, писал Кличко.

Кадры последствий удара по жилому дому в Дарницком районе Киева

В сети также пишут, что во время массированной атаки на одной из станций метро в столице под вражескими ударами обрушился потолок. В тот момент там находились люди, укрывавшиеся от обстрела. Однако официальных комментариев властей по этому поводу пока не поступало.

Другие данные о последствиях российского обстрела уточняются. На момент публикации в столице действует воздушная тревога из-за угрозы со стороны вражеских БПЛА.

Напомним, в ночь на 2 июля россияне нанесли удар по Киеву с помощью баллистических ракет и "Цирконов", а также применили реактивные дроны.

Кроме того, ночью россияне нанесли ракетный удар по столице.