Поврежденные дома и горящие склады: в пяти районах Киевской области наблюдаются последствия массированной атаки РФ

В ночь на 2 июля россияне нанесли массированный удар по Киевской области с использованием ударных беспилотников, баллистических ракет и крылатых ракет. Враг наносил удары по жилым домам и объектам инфраструктуры.

В результате российского обстрела последствия зафиксированы сразу в пяти районах Киевской области: Бучанском, Броварском, Обуховском, Фастовском и Вышгородском. Об этом ранним утром сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

По состоянию на 05:30 известно о следующих последствиях атаки:

Бучанский район: вспыхнули пожары в складских помещениях. Также зафиксирован пожар в частном жилом доме, поврежден автомобиль. Спасатели работают над ликвидацией возгорания;

вспыхнули пожары в складских помещениях. Также зафиксирован пожар в частном жилом доме, поврежден автомобиль. Спасатели работают над ликвидацией возгорания; Броварской район: повреждения получили шесть частных жилых домов. Также имеются повреждения общежития и автомобиля;

повреждения получили шесть частных жилых домов. Также имеются повреждения общежития и автомобиля; Обуховский район: повреждены частные жилые дома;

повреждены частные жилые дома; Фастовский район: повреждения получили частные дома;

повреждения получили частные дома; Вышгородский район: поврежден автомобиль.

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Информация о других последствиях, жертвах или разрушениях уточняется.

"Все экстренные службы работают на местах. Информация о последствиях атаки уточняется", — отметил глава ОГА.

Напомним, что в эту ночь больше всего пострадал Киев. По состоянию на утро известно о примерно 20 раненых и 2 погибших в столице, разрушения и пожары зафиксированы в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Подольском, Оболонском и Шевченковском районах Киева.

Этой ночью враг наносил удары по Украине с помощью баллистических ракет, "Цирконов" и реактивных дронов.

Ночью россияне также запускали крылатые ракеты по Украине: под ударом вновь оказалась столица.