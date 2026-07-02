После обстрела в Киеве ухудшилось качество воздуха: в каких районах сейчас дышать опаснее всего

В Киеве после массированной российской атаки зафиксировали очень высокий уровень загрязнения воздуха. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Подольском и Шевченковском районах, где индекс качества воздуха достиг критического уровня.

Об этом говорится в материале издания "Телеграф" со ссылкой на городскую систему мониторинга качества воздуха.

По данным системы, в центре столицы показатель CAQI (Общий европейский индекс качества воздуха) перешел в красную зону, что соответствует очень высокому уровню загрязнения. Основным загрязнителем стал диоксид серы (SO₂), концентрация которого достигла 528,5 мкг/м³.

При таких показателях жителям рекомендуется не открывать окна, ограничить пребывание на улице и, при необходимости, пользоваться респираторами. Также зафиксированы повышенные концентрации мелкодисперсных частиц PM2,5 — 28,7 мкг/м³ и приземного озона (O₃) — 123,1 мкг/м³.

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Согласно официальной шкале методологии CITEAIR, такие показатели относятся к самой высокой категории загрязнения. При такой концентрации диоксида серы люди, страдающие астмой, хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, а также дети и пожилые люди могут испытывать раздражение дыхательных путей, кашель или одышку.

Ухудшение качества воздуха произошло после ночной массированной атаки РФ, которая привела к многочисленным пожарам в столице.

Напомним, в ночь на 2 июля российские войска совершили комбинированную атаку на Киев, применив баллистические ракеты, ракеты "Циркон" и реактивные беспилотники.

Обстрел начался ещё поздно вечером 1 июля. В столице неоднократно раздавались взрывы, а мониторинговые каналы сообщали о движении реактивных дронов в направлении города.