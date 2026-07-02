Массированная атака РФ нанесла ущерб Киевскому зоопарку: пострадали черепахи и крокодилы (фото)

В результате российского обстрела Киева в ночь на 2 июля в Киевском зоопарке пострадали животные и были повреждены несколько зданий. Погибших среди животных нет, все они находятся в безопасности.

Об этом сообщили на официальном портале Киева.

По информации КП "Киевский зоопарк", осколки стекла и части оконных рам упали на черепах и крокодилов. Сотрудники, круглосуточно дежурящие возле животных, сразу оказали им необходимую помощь.

Последствия обстрела Киевского зоопарка 2 июля Фото: КГГА

В зоопарке также повреждены здания отдела приматов и птиц, купол зимнего сада, акватеррариум, сенохранилище и северная входная группа. Кроме того, пострадала экзотическая растительность зимнего сада.

Последствия обстрела Киевского зоопарка 2 июля Фото: КГГА

В настоящее время в КиевЗоо продолжается ликвидация последствий нападения. Временно не работает северная входная группа с парковкой, а посетителей принимают через Центральный вход. Остальные объекты зоопарка работают в штатном режиме.

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Последствия обстрела Киевского зоопарка 2 июля Фото: КГГА

В ночь на 2 июля российские войска нанесли удар по Киеву с помощью баллистических ракет, ракет "Циркон" и реактивных беспилотников.

Воздушная атака началась ещё вечером 1 июля. В столице неоднократно слышались взрывы, а мониторинговые каналы сообщали о движении реактивных дронов в направлении Киева.

Кроме того, в результате атаки в различных районах столицы возникли многочисленные пожары. После обстрела в городе резко ухудшилось качество воздуха, а самый высокий уровень загрязнения был зафиксирован в Подольском и Шевченковском районах.

Во время воздушной тревоги на станциях метро укрылись более 52 тысяч человек, а на одной из станций из-за удара поблизости возникла сильная запыленность, которую удалось устранить после включения вентиляции. Метрополитен продолжил работу в штатном режиме.