Массированная атака РФ нанесла ущерб Киевскому зоопарку: пострадали черепахи и крокодилы (фото)
В результате российского обстрела Киева в ночь на 2 июля в Киевском зоопарке пострадали животные и были повреждены несколько зданий. Погибших среди животных нет, все они находятся в безопасности.
Об этом сообщили на официальном портале Киева.
По информации КП "Киевский зоопарк", осколки стекла и части оконных рам упали на черепах и крокодилов. Сотрудники, круглосуточно дежурящие возле животных, сразу оказали им необходимую помощь.
В зоопарке также повреждены здания отдела приматов и птиц, купол зимнего сада, акватеррариум, сенохранилище и северная входная группа. Кроме того, пострадала экзотическая растительность зимнего сада.
В настоящее время в КиевЗоо продолжается ликвидация последствий нападения. Временно не работает северная входная группа с парковкой, а посетителей принимают через Центральный вход. Остальные объекты зоопарка работают в штатном режиме.
В ночь на 2 июля российские войска нанесли удар по Киеву с помощью баллистических ракет, ракет "Циркон" и реактивных беспилотников.
Воздушная атака началась ещё вечером 1 июля. В столице неоднократно слышались взрывы, а мониторинговые каналы сообщали о движении реактивных дронов в направлении Киева.
Кроме того, в результате атаки в различных районах столицы возникли многочисленные пожары. После обстрела в городе резко ухудшилось качество воздуха, а самый высокий уровень загрязнения был зафиксирован в Подольском и Шевченковском районах.
Во время воздушной тревоги на станциях метро укрылись более 52 тысяч человек, а на одной из станций из-за удара поблизости возникла сильная запыленность, которую удалось устранить после включения вентиляции. Метрополитен продолжил работу в штатном режиме.