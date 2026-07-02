Масована атака РФ пошкодила Київський зоопарк: постраждали черепахи та крокодили (фото)

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 2 липня в КиївЗоо постраждали тварини та були пошкоджені кілька будівель. Загиблих серед тварин немає, усі вони перебувають у безпеці.

Про це повідомили на Офіційному порталі Києва.

За інформацією КП "Київський зоопарк", уламки скла та частини віконних рам впали на черепах і крокодилів. Співробітники, які цілодобово чергують біля тварин, одразу надали їм необхідну допомогу.

Наслідки обстрілу КиївЗоо 2 липня Фото: КМДА

У зоопарку також пошкоджені будівлі відділу приматів і птахів, купол зимового саду, акватераріум, сіносховище та північна вхідна група. Крім того, постраждала екзотична рослинність зимового саду.

Наслідки обстрілу КиївЗоо 2 липня Фото: КМДА

Наразі в КиївЗоо триває ліквідація наслідків атаки. Тимчасово не працює північна вхідна група з паркінгом, а відвідувачів приймають через Центральний вхід. Інші об'єкти зоопарку працюють у штатному режимі.

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Наслідки обстрілу КиївЗоо 2 липня Фото: КМДА

У ніч проти 2 липня російські війська атакували Київ балістичними ракетами, ракетами "Циркон" і реактивними безпілотниками.

Повітряна атака розпочалася ще ввечері 1 липня. У столиці неодноразово було чути вибухи, а моніторингові канали повідомляли про рух реактивних дронів у напрямку Києва.

Також унаслідок атаки в різних районах столиці виникли численні пожежі. Після обстрілу в місті різко погіршилася якість повітря, а найвищий рівень забруднення зафіксували в Подільському та Шевченківському районах.

Під час повітряної тривоги на станціях метро укривалися понад 52 тисячі людей, а на одній зі станцій через удар поблизу виникло сильне запилення, яке ліквідували після ввімкнення вентиляції. Метрополітен продовжив роботу у штатному режимі.