Сипалось зі стелі: в метро Києва пояснили, що сталося на станції під час атаки РФ

Під час російської атаки на Київ на одній зі станцій метро зі стелі почало сипатися, однак це виявилося запиленням через удар неподалік. Станція не постраждала, а метро працює у звичайному режимі.

Про це в етері “Київ24” повідомила речниця Київського метрополітену Оксана Никифорук.

За її словами, це не було задимленням чи обвалом штукатурки. Після ввімкнення вентиляції повітря нормалізувалося приблизно за 15–20 хвилин.

“Таке ми вже бачили на станції метро Лук’янівська раніше. Черговий персонал завжди знає, як діяти, оперативно вмикається вентиляція, щоб прибрати це запилення”, — сказала Никифорук.

Вона також повідомила, що в ніч атаки на станціях метро ховалися понад 52 тисячі людей. “Наразі метрополітен працює у звичайному режимі, ми здійснюємо всі пасажирські перевезення відповідно до встановлених графіків.

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“52 тисячі — це рекорд”, — зазначила речниця.

Таким чином, попри наслідки удару поблизу станції, роботу київського метро не зупиняли, а пасажирські перевезення здійснюються за графіком.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російські війська завдали комбінованого удару по Києву. Станом на зараз відомо про 13 загиблих і 86 постраждалих. У Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція після влучання в житловий будинок, під завалами ще можуть перебувати люди.

Російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши балістичні ракети, ракети “Циркон” та реактивні безпілотники.

Повітряний удар розпочався ще ввечері 1 липня. У столиці неодноразово лунали вибухи, а моніторингові канали повідомляли про рух реактивних дронів у напрямку міста.