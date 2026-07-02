Понад 79 млн грн збитків: РФ знищила гуманітарний склад Українського Червоного Хреста (фото)

У ніч на 2 липня під час масованої російської атаки на Київ та Київську область ворожі війська знищили гуманітарний склад Українського Червоного Хреста. Внаслідок удару організація втратила сотні тисяч одиниць гуманітарної допомоги та критично важливе обладнання загальною вартістю понад 79 млн гривень.

На сторінці у Facebook організації "Червоний Хрест" повідомили, що російський обстріл повністю знищив один із ключових гуманітарних складів Українського Червоного Хреста, який використовувався для зберігання вантажів, необхідних для оперативного реагування на надзвичайні ситуації по всій країні.

За інформацією організації, на момент атаки на складі перебували 320 тисяч одиниць гуманітарного вантажу та спеціалізованого обладнання. А от загальна вартість знищеного майна перевищує 79 млн гривень.

Росія знищила гуманітарний склад Українського Червоного Хреста Фото: Facebook

Зокрема, там зберігалося обладнання, яке використовували для підтримки роботи медичних закладів і надання допомоги людям, що постраждали внаслідок війни та інших надзвичайних ситуацій. Серед втраченого — генератори, теплові насоси, медичні ноші, дефібрилятори, апарати ультразвукової діагностики, монітори пацієнта та інше обладнання, необхідне для роботи медичних служб.

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У Червоному Хресті уточнили, що значна частина цих вантажів була передана Україні через Європейський механізм цивільного захисту. Вони призначалися для зміцнення готовності країни до реагування на надзвичайні ситуації та підтримки населення в умовах повномасштабної війни.

Росія знищила гуманітарний склад Українського Червоного Хреста Фото: Facebook

Окрім медичного обладнання, на складі зберігався стратегічний резерв гуманітарної допомоги, який використовували під час ліквідації наслідків обстрілів, пожеж, евакуацій та інших кризових ситуацій. До нього входили ковдри, комплекти постільної білизни, гігієнічні набори, тарпауліни, спеціальна плівка для тимчасового закриття вибитих вікон, спальні комплекти та інші речі першої необхідності, які передають постраждалим у перші години після надзвичайних подій.

Росія знищила гуманітарний склад Українського Червоного Хреста Фото: Червоний Хрест Росія знищила гуманітарний склад Українського Червоного Хреста Фото: Червоний Хрест

Також внаслідок удару був пошкоджений вантажний автомобіль, який використовувався для доставки гуманітарної допомоги в регіони України.

Та все ж знищення складу означає не лише багатомільйонні матеріальні втрати, найскладніше розуміти те, що цей об'єкт був одним із головних логістичних центрів організації, звідки координувалося постачання гуманітарної допомоги в різні області країни. Припускається, що його втрата ускладнить оперативне забезпечення людей, які потребують підтримки після російських атак та інших надзвичайних подій.

Удар ЗС РФ по Києву 2 липня — що про це відомо

Нагадаємо, що ввечері 1 липня президент України застеріг громадян про загрозу масштабної російської атаки. Глава держави закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, залишатися пильними та дбати про власну безпеку.

Уже пізно ввечері 1 липня в Києві пролунала серія потужних вибухів. На тлі атаки російських безпілотників у столиці виникли пожежі, а приблизно опівночі перші наслідки ударів почали фіксувати у Деснянському та Шевченківському районах міста.

Близько п'ятої години ранку Фокус повідомляв, що Росія здійснила по Києву масований комбінований удар із застосуванням дронів і ракет. Внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки, готель та медичний заклад. Також стало відомо про загиблих і постраждалих.

Під час нічного обстрілу постраждав і Київський зоопарк. Через вибухову хвилю були пошкоджені кілька будівель на його території, однак загибелі тварин вдалося уникнути.

Наслідки атаки зафіксували одразу в кількох районах столиці — Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Подільському, Оболонському та Шевченківському. Крім того, російський удар зруйнував центральний склад логістичного партнера видавництва BookChef — компанії Denka Logistics. Унаслідок цього було втрачено близько 800 тисяч примірників книг, які зберігалися на складі.

За попередніми даними ДСНС, унаслідок масованої російської атаки загинула 21 людина, ще 85 отримали поранення. Серед постраждалих — двоє дітей.