Росія вночі знищила близько 800 тисяч книг у Києві (фото)

Ніч на 2 липня виявилася важкою не лише для мешканців столиці, а й для багатьох підприємств.

Ворог атакував багатоквартирні та приватні будинки, підприємства, склади, логістичні центри. Серед тих, хто постраждав, — і видавництво BookChef. У результаті нічного удару зруйновано центральний склад логістичного партнера компанії, Denka Logistics, де зберігалися книги видавництва, повідомила команда BookChef.

"Більша частина тиражу, а це приблизно 800 тисяч книг, втрачена. Це книги, над якими працювали автори, перекладачі, редактори, ілюстратори, дизайнери, типографії, менеджери, логісти. Це роки праці великої кількості людей", — йдеться у заяві.

На щастя, усі співробітники живі, і це для компанії найголовніше.

Відео дня

У зв’язку з тим, що сталося, компанія BookChef оголосила про тимчасове призупинення акцій із магазинами-партнерами до стабілізації кількості додрукарських видань.

"Наразі ми не можемо приймати, обробляти та відправляти замовлення у звичайному режимі. Це може спричинити труднощі та затримки навіть із новими тиражами книг. Просимо про терпіння та розуміння, ми налагоджуємо логістику", — пояснив генеральний директор компанії BookChef Олександр Кірпічев.

Фото: Bookchef

Незважаючи на напад, видавництво налаштоване продовжувати роботу:

"Ми знаємо, якою важкою була ця ніч для всіх. І саме тому продовжуємо робити свою справу: видаємо нові книги, інвестуємо в розвиток українського книговидавництва, підтримуємо економіку".

Найкращою підтримкою та допомогою в компанії визнали придбання книг у BookChef.

"Кожне замовлення — це реальний внесок у відновлення тиражів і в те, щоб українські книги й надалі виходили, незважаючи ні на що", — підкреслюють автори публікації.

У BookChef уточнили, що інтернет-магазин працює у звичайному режимі.

Удар по Києву 2 липня: що відомо

У ніч на 2 липня російські війська завдали удару по Києву за допомогою балістичних ракет, ракет "Циркон" та реактивних безпілотників.

Повітряна атака розпочалася ще ввечері 1 липня. У столиці неодноразово лунали вибухи, а моніторингові канали повідомляли про рух реактивних дронів у напрямку Києва.

Крім того, внаслідок атаки в різних районах столиці виникли численні пожежі. Після обстрілу в місті різко погіршилася якість повітря, а найвищий рівень забруднення було зафіксовано в Подільському та Шевченківському районах.

Під час повітряної тривоги на станціях метро сховалися понад 52 тисячі людей, а на одній зі станцій через удар поблизу виникло сильне запилення, яке вдалося усунути після увімкнення вентиляції. Метрополітен продовжив роботу у штатному режимі.

Внаслідок російського обстрілу Києва в ніч на 2 липня у Київському зоопарку постраждали тварини та було пошкоджено кілька будівель.

Один із ударів припав на салон елітних автомобілів у Бориспільському районі. Поранено кількох співробітників. Також окупанти атакували термінал "Нової пошти" на Оболоні та склад великого інтернет-магазину.

Наразі відомо про 21 жертву терористичного обстрілу.