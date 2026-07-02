Росіяни завдали удару по дилерському центру Porsche у Київській області: є постраждалі

Внаслідок російської терористичної атаки на Київську область пошкоджено салон елітних автомобілів.

Місцеві групи у соцмережах повідомляють про прибуття до дилерського центру Porsche Center Kyiv Airport у Борисполі.

За попередніми даними, згоріли два автомобілі. На опублікованому в мережі фото видно дірку в стіні салону після прильоту.

Будівля салону зазнала пошкоджень після прильоту Фото: Telegram / Киевский Движ

У компанії підтвердили інформацію, що поширюється в соціальних мережах. Окрім пошкодження самого приміщення, відомо про постраждалих співробітників центру. Усі вони живі й отримують медичну допомогу.

"У зв’язку з наслідками обстрілів дилерський центр тимчасово не працює. Наша команда вже приступила до усунення пошкоджень і робить усе можливе, щоб якомога швидше відновити роботу центру", — йдеться у заяві.

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Салон Porsche Center Kyiv Airport працює та розташований у Чубинському, на 32-му км Бориспільського шосе. Це найбільший офіційний дилерський центр Porsche в Україні та один із наймасштабніших у Європі, який розпочав свою діяльність у лютому 2014 року.

Тим часом у столиці триває ліквідація наслідків масованої ракетно-дронової атаки, що сталася в ніч на 2 липня. Вже відомо про 13 загиблих і 86 поранених, а пошуки постраждалих тривають.

Завтра у Києві оголосили день жалоби.

У Київській області, яка також зазнала удару, кількість постраждалих внаслідок нічного удару по столиці та області зросла до семи. Двоє людей звернулися по допомогу в Бучанському районі, ще двоє постраждали в Бориспільському районі. Медики надали всім необхідну допомогу.

Сьогоднішній напад на Київ був надзвичайно складним і майже рекордним за кількістю запущених ракет, стверджує військовий оглядач Богдан Мірошников.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу столиці руйнування зафіксовано у понад 30 місцях.