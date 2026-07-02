Россияне ударили по дилерскому центру Porsche в Киевской области: есть пострадавшие

В результате российской террористической атаки на Киевскую область поврежден салон элитных авто.

Местные паблики сообщают о прилете в дилерский центр Porsche Center Kyiv Airport в Борисполе.

По предварительным данным, сгорело два автомобиля. На опубликованном в сети фото видна дыра в стене салона после прилета.

Здание салона повреждено после прилета Фото: Telegram / Киевский Движ

В компании подтвердили распространенную в соцсетях информацию. Кроме повреждения собственно помещения, известно о пострадавших сотрудниках центра. Все они живы и получают медицинскую помощь.

"В связи с последствиями обстрелов дилерский центр временно не работает. Наша команда уже приступила к работе по ликвидации повреждений и делает все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу центра", — говорится в заявлении.

Відео дня

Салон Porsche Center Kyiv Airport работает и находится в Чубинском, на 32-м км Бориспольского шоссе. Это крупнейший официальный дилерский центр Porsche в Украине и один из самых масштабных в Европе, которій начал свою работу в феврале 2014 года.

Тем временем в столице продолжается ликвидация последствий после массированной ракетно-дроновой атаки в ночь на 2 июля. Уже известно о 13 погибших и 86 раненых, а поиски пострадавших продолжаются.

Завтра в Киеве объявили день траура.

В Киевской области, которая тоже была под ударом, число пострадавших в результате ночного удара по столице и области возросло до семи. Двое человек обратились за помощью в Бучанском районе, еще двое пострадали в Бориспольском районе. Медики оказали всем необходимую помощь.

Сегодняшняя атака на Киев была чрезвычайно сложной и почти рекордной по количеству запущенных ракет, утверждает военный обозреватель Богдан Мирошников.

Напомним, в результате обстрела столицы разрушения зафиксированы более чем в 30 локациях.