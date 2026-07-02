Массированный удар РФ по Киеву: разрушения более чем в 30 местах, число погибших вновь возросло

В ночь на 2 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву с помощью баллистических ракет и ударных беспилотников. По состоянию на 8:00 подтверждена гибель одиннадцати человек, ещё 56 получили ранения, в том числе двое детей.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, повреждения и разрушения были зафиксированы более чем в 30 местах во всех районах столицы. Больше всего пострадали жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

"На жилые дома нанесены очень мощные прямые удары, и, к сожалению, из-под завалов извлекают, в том числе, тела погибших", — сообщил Ткаченко.

В ходе атаки в различных районах города произошли разрушения и пожары. В Шевченковском районе был разрушен жилой дом и частично повреждено медицинское учреждение, в Голосеевском горела многоэтажка, в Деснянском был разрушен жилой дом.

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Кроме того, последствия ударов были зафиксированы в Печерском, Соломенском, Оболонском, Подольском и Святошинском районах.

Разрушения в Киеве после обстрела 2 июля Фото: ГСЧС Киева

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Шевченковском районе повреждено здание подстанции скорой медицинской помощи. Ранения получили пять медиков, один из них — фельдшер — находится в крайне тяжелом состоянии.

Кроме того, по его словам, в Дарницком районе в результате попадания был разрушен девятиэтажный жилой дом с первого по шестой этажи, а в других районах спасатели эвакуировали людей из поврежденных домов.

Одновременно российские войска атаковали и Киевскую область. Начальник Киевской областной государственной администрации Николай Калашник сообщил, что последствия атаки зафиксированы в Бучанском, Броварском, Обуховском, Фастовском и Вышгородском районах. Повреждены частные дома, общежитие, склады и автомобили.

Позже Калашник уточнил, что в Бучанском районе пострадали трое мужчин. Двоих из них госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами и рваными ранами головы, еще одному оказали помощь на месте.

Разрушения в Киеве после обстрела 2 июля Фото: ГСЧС Киева

О ходе спасательной операции отдельно сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, который сообщил о 11 погибших. По его словам, больше всего пострадал Дарницкий район, где разрушена часть девятиэтажного дома. Из-под завалов удалось спасти 17 человек, семерых из них спасатели деблокировали.

"Есть информация о пропавших без вести — ведем поиски. Поисково-спасательная операция продолжается", — отметил Клименко.

По словам министра, в целом в Киеве в результате российского обстрела повреждено более 20 жилых домов, а спасатели работают на 15 объектах. К ликвидации последствий привлечены необходимые специалисты и спецтехника, места проведения работ охраняются полицией. Людей просят соблюдать установленные ограничения, а пострадавшие могут обратиться с заявлениями к следователям в развернутых оперативных штабах. Спасательные работы в Киеве и области продолжаются.

Разрушения в Киеве после обстрела 2 июля Фото: ГСЧС Киева

Напомним, этой ночью российские войска нанесли удар по Киеву с использованием баллистических ракет, ракет "Циркон" и реактивных беспилотников.

Российские войска начали массированное наступление на Украину поздно вечером 1 июля. В Киеве раздались многочисленные взрывы, а мониторинговые каналы сообщали о движении реактивных беспилотников в сторону столицы.