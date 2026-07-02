Масований удар РФ по Києву: руйнування на понад 30 локаціях, кількість загиблих знову зросла

У ніч на 2 липня Росія завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Станом на 8:00 підтверджено загибель одинадцяти людей, ще 56 постраждали, серед них двоє дітей.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, пошкодження та руйнування зафіксували більш ніж на 30 локаціях у всіх районах столиці. Найбільше постраждали житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

"Є дуже значні прямі прильоти по житлових будинках, де з-під завалів, на жаль, деблокують у тому числі загиблих", — повідомив Ткаченко.

Під час атаки в різних районах міста сталися руйнування та пожежі. У Шевченківському районі зруйновано житловий будинок і частково пошкоджено медичний заклад, у Голосіївському горіла багатоповерхівка, у Деснянському зазнав руйнувань житловий будинок.

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Також наслідки ударів зафіксували в Печерському, Солом'янському, Оболонському, Подільському та Святошинському районах.

Руйнування у Києві після обстрілу 2 липня Фото: ДСНС Києва

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Шевченківському районі пошкоджено будівлю підстанції екстреної медичної допомоги. Поранення дістали п'ятеро медиків, один із них — парамедик перебуває у вкрай важкому стані.

Також, за його словами, у Дарницькому районі через влучання зруйновано дев'ятиповерховий житловий будинок із першого по шостий поверхи, а в інших районах рятувальники деблоковували людей із пошкоджених будинків.

Одночасно російські війська атакували й Київську область. Начальник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що наслідки зафіксували у Бучанському, Броварському, Обухівському, Фастівському та Вишгородському районах. Пошкоджені приватні будинки, гуртожиток, склади та автомобілі.

Згодом Калашник уточнив, що в Бучанському районі постраждали троє чоловіків. Двох із них госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, опіками та рваними ранами голови, ще одному надали допомогу на місці.

Руйнування у Києві після обстрілу 2 липня Фото: ДСНС Києва

Окремо про перебіг рятувальної операції повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, він повідомив про 11 загиблих. За його словами, найбільше постраждав Дарницький район, де зруйновано частину дев'ятиповерхового будинку. Із-під завалів вдалося врятувати 17 людей, сімох із них рятувальники деблокували.

"Є інформація про безвісти зниклих — шукаємо. Пошуково-рятувальна операція триває", — зазначив Клименко.

За словами міністра, загалом у Києві внаслідок російського обстрілу пошкоджено понад 20 житлових будинків, а рятувальники працюють на 15 локаціях. До ліквідації наслідків залучені необхідні фахівці та спецтехніка, місця проведення робіт охороняє поліція. Людей просять дотримуватися встановлених обмежень, а потерпілі можуть звернутися із заявами до слідчих у розгорнутих оперативних штабах. Рятувальні роботи в Києві та області тривають.

Руйнування у Києві після обстрілу 2 липня Фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, цієї ночі російські війська атакували Київ балістичними ракетами, ракетами "Циркон" та реактивними безпілотниками.

Російські війська розпочали масовану атаку на Україну пізно ввечері 1 липня. У Києві пролунали численні вибухи, а моніторингові канали повідомляли про рух реактивних безпілотників у бік столиці.