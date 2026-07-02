РФ ночью уничтожила около 800 тысяч книг в Киеве (фото)

Ночь на 2 июля выдалась тяжелой не только для жителей столицы, но и для многих бизнесов.

Враг атаковал многоквартирные и частные дома, предприятия, склады, логистические центры. Среди тех, кто пострадал, — и издательство BookChef. В результате ночного удара разрушен центральный склад логистического партнера компании, Denka Logistics, где хранились книги издательства, сообщила команда BookChef.

"Большинство тиража, а это примерно 800 тысяч книг, потеряны. Это книги, над которыми работали авторы, переводчики, редакторы, иллюстраторы, дизайнеры, типографии, менеджеры, логисты. Это годы работы большого количества людей", — говорится в заявлении.

К счастью, все сотрудники живы, и это для компании самое главное.

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В связи с произошедшим BookChef объявили о временной приостановке акций с магазинами-партнерами до стабилизации количества допечатных изданий.

"Временно мы не можем принимать, обрабатывать и отправлять заказы в обычном режиме. Это может создать трудности и задержки даже с новыми тиражами книг. Просим терпения и понимания, мы налаживаем логистику", — объяснил CEO компании BookChef Александр Кирпичев.

Фото: Bookchef

Несмотря на атаку, издательство настроено работать дальше:

"Знаем, как тяжела была эта ночь для всех. И именно поэтому продолжаем делать свое: издаем новые книги, инвестируем в украинское книгоиздательское развитие, поддерживаем экономику".

Лучшей поддержкой и помощью в компании назвали покупку книг от BookChef.

"Каждый заказ — это реальный вклад в восстановление тиражей и в то, чтобы украинские книги и дальше выходили, несмотря ни на что", — подчеркивают авторы публикации.

В BookChef уточнили, что интернет-магазин работает в обычном режиме.

Удар по Киеву 2 июля: что известно

В ночь на 2 июля российские войска нанесли удар по Киеву с помощью баллистических ракет, ракет "Циркон" и реактивных беспилотников.

Воздушная атака началась еще вечером 1 июля. В столице неоднократно слышались взрывы, а мониторинговые каналы сообщали о движении реактивных дронов в направлении Киева.

Кроме того, в результате атаки в различных районах столицы возникли многочисленные пожары. После обстрела в городе резко ухудшилось качество воздуха, а самый высокий уровень загрязнения был зафиксирован в Подольском и Шевченковском районах.

Во время воздушной тревоги на станциях метро укрылись более 52 тысяч человек, а на одной из станций из-за удара поблизости возникла сильная запыленность, которую удалось устранить после включения вентиляции. Метрополитен продолжил работу в штатном режиме.

В результате российского обстрела Киева в ночь на 2 июля в Киевском зоопарке пострадали животные и были повреждены несколько зданий.

Один из ударов пришелся по салону элитных авто в Бориспольском районе. Ранены несколько сотрудников. Также оккупанты атаковали терминал "Новой почты" на Оболони и склад крупного интернет-магазина.

На данный момент известно о 21 жертве террористическогоо обстрела.