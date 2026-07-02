Ночная массированная атака России нанесла удар не только по жилым кварталам Киева, но и по одному из ключевых секторов экономики — логистике, торговле и сфере услуг. В результате обстрела были уничтожены логистический центр "Новой почты" и склад сети MOYO, поврежден дилерский центр Porsche в Киевской области, а в центре столицы вспыхнул пожар в здании отеля.

В течение дня в официальных сообщениях компаний, а также в местных Telegram-каналах и пабликах появляется информация о новых разрушениях и последствиях российской атаки для гражданской инфраструктуры и бизнеса. Фокус собрал все, что на данный момент известно о компаниях и коммерческих объектах, попавших под удар, а также о том, как они устраняют последствия обстрела и возобновляют свою работу.

"Новая почта" лишилась логистического центра

В результате российского удара был полностью разрушен логистический центр "Новой почты" в Оболонском районе Киева.

По информации компании, атака привела к масштабным разрушениям складских помещений, оборудования и логистической инфраструктуры. На месте работают спасатели и специалисты, которые оценивают масштабы ущерба.

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В "Новой почте" сообщили, что уже перестраивают логистические маршруты, чтобы свести к минимуму задержки с доставкой. Посылки, которые должны были проходить через разрушенный центр, перенаправляют в другие сортировочные хабы. Клиентам рекомендовали следить за статусом отправлений в мобильном приложении и официальных каналах компании.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

Уничтожен склад MOYO

MOYO сообщила о полном уничтожении склада

От российской атаки также пострадала сеть магазинов электроники MOYO. Компания сообщила, что вражеский удар полностью уничтожил её склад.

"Сегодня для MOYO очень тяжелый день. Вражеский удар полностью уничтожил наш склад. Всю ночь и утром на месте работают все необходимые службы. Самое главное — люди живы", — говорится в заявлении компании.

В MOYO сообщили, что уже приступили к ликвидации последствий атаки и работают над возобновлением операционной деятельности.

Офис MOYO после атаки РФ Фото: Фото из открытых источников

Несмотря на потерю склада, ритейлер продолжает принимать новые заказы на товары, которые в настоящее время имеются в наличии на сайте. В то же время клиентов, оформивших заказы до российского удара, в компании попросили отнестись к ситуации с пониманием и дать немного времени на восстановление работы. В MOYO заверили, что сделают всё возможное, чтобы отправить товары, как только это станет возможным, а в случае невозможности выполнения заказа — вернут покупателям деньги.

"Мы потеряли состав. Но не потеряли команду. Не потеряли веру. Не потеряли желание работать дальше", — подчеркнули в MOYO.

На Оболони горит сервисный центр ERC

После ночной атаки также поступали сообщения о пожаре в сервисном центре ERC в Оболонском районе Киева.

По предварительным данным, сервисный центр расположен в том же районе, где был уничтожен склад MOYO. На кадрах, опубликованных с места происшествия, виден масштабный пожар и значительные разрушения здания.

Ночью был атакован автосалон Porsche в Борисполе Фото: Фото из открытых источников

Поврежден дилерский центр Porsche

По сообщениям местных СМИ, во время ночной атаки обломки ракеты повредили дилерский центр Porsche в Бориспольском районе Киевской области.

По предварительным данным, взрывная волна повредила фасад здания и инженерные коммуникации. На территории автоцентра возник пожар, в результате которого сгорели как минимум два автомобиля.

Информации о пострадавших нет. На месте работали спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

В Киеве вспыхнул пожар в здании отеля

Кроме того, в результате ночной атаки в Шевченковском районе столицы произошел пожар в гостиничном здании, расположенном неподалеку от отеля "Premier Palace".

Пожар охватил здание отеля в одном из самых престижных районов столицы.

Бизнес устраняет последствия удара

Ночная атака в очередной раз продемонстрировала, что российские удары нацелены не только на жилые кварталы, но и на гражданскую экономическую инфраструктуру. Разрушение логистических центров, складов, сервисных центров и торговых объектов напрямую влияет на работу компаний, цепочки поставок и обслуживание клиентов.

Часть компаний уже перестраивает логистические маршруты, другие оценивают убытки или работают над восстановлением складов и сервисных мощностей. Окончательный масштаб экономических потерь после ночной атаки станет ясен после завершения работы экстренных служб и оценки повреждений.

Нападение РФ на Киев 2 июля Фото: ДСНС

Также отметим, что армия РФ разгромила мясокомбинат "Юбилейный" в Запорожье. Предприятие приостановило работу.

Уничтожен мясокомбинат в Запорожье

"Пожар произошёл вчера около 19:30. К счастью, на территории в тот момент не было никого из сотрудников. Как раз происходила смена: дневная смена уже закончила работу, а ночная ещё не пришла. Оставалась только охрана, и, слава Богу, никто не пострадал", — сообщил региональный руководитель структурного подразделения ООО "Мясокомбинат "Юбилейный" в Запорожье Максим Рак.

Известно, что сгорели склады и большое производственное помещение.

Горит мясокомбінат "Юбилейный" Фото: ГСЧС

"Фактически уничтожено всё, что позволяло нам работать на территории Запорожья и области", — добавил руководитель.

Спасатели, полиция и другие службы прибыли на место пожара практически мгновенно.

"Очень быстро, даже быстрее, чем я. Буквально через две-три минуты они уже были на месте и сразу приступили к работе", — сказал Максим Рак.

По его словам, тушение продолжалось до самого утра. Очаги возгорания возникали снова и снова, поэтому спасателям приходилось возвращаться примерно каждые полчаса. Но главное — пожар ликвидирован. Сейчас будем вместе с руководством расчищать завалы.

"Очевидно, что на некоторое время наша деятельность будет приостановлена", — добавил руководитель.

Отметим, что мясокомбинат "Юбилейный" является одним из крупнейших предприятий Украины по производству мяса, колбас и мясных деликатесов. Филиалы комбината работают в Днепре, Киеве, Виннице и Одессе.