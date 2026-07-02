Массированный удар РФ привел к отключениям света в нескольких областях: где ситуация хуже всего

В результате массированного удара Российской Федерации, нанесённого в ночь на 2 июля, пострадали энергетические объекты Киевской области и прифронтовых регионов, сообщили в Министерстве энергетики. Население просят экономить свет вечером и активнее потреблять электроэнергию днём.

Наихудшая ситуация с энергоснабжением наблюдается в Сумской области, как сообщили на портале ведомства утром 2 июля. Местные общины больше всего страдают от отключений электроэнергии из-за боевых действий и преднамеренных ударов ВС РФ. Между тем под последний российский обстрел попали объекты Киевской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областей. Кроме того, до сих пор устраняют повреждения, вызванные непогодой, от которой пострадали западные и северные регионы.

Согласно данным Минэнерго, после удара со стороны РФ 2 июля часть потребителей в четырёх пострадавших областях (Киевской, Донецкой, Запорожской и Харьковской) осталась без света, а ремонтные бригады выехали на восстановление повреждённых участков. Во время одного из таких выездов получили ранения трое сотрудников энергокомпании в Донецкой области.

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"Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение в домах украинцев. Восстановительные работы ведутся круглосуточно", — сообщила пресс-служба ведомства.

Энергетики также уточнили, что зафиксировали отключения света в 70 населенных пунктах, но речь идет о последствиях непогоды, а не обстрелов. Ремонтные работы проводятся во Львовской, Закарпатской, Киевской и Черниговской областях. Минэнерго уточнило, что система пока работает без отключений, но ситуация может измениться.

"Введение ограничений на сегодняшний день не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении узнавайте на официальных сайтах своих операторов системы распределения", — говорится в сообщении.

Отключение света — подробности

Утром 2 июля НЭК "Укрэнерго" опубликовала свежую информацию о состоянии энергосистемы. Указано, что уровень потребления соответствует сезонным показателям и не отличается от ситуации 1 июля. Уточняется, что выросла генерация за счет солнечных электростанций, и именно поэтому целесообразно увеличить энергопотребление с 10 до 16 часов и уменьшить с 16 до 23.

"Рациональное энергопотребление снижает вероятность введения вынужденных ограничений", — предупредили энергетики.

Отключение электричества — ситуация в энергосистеме на 2 июля Фото: Укрэнерго

Глава Киевской ОГА Николай Калашник писал о последствиях российского удара 2 июля. Имеется информация о повреждениях жилых домов, автомобилей и склада, однако данных об ударах по объектам энергетики не было. Глава Запорожской ОГА Иван Федоров опубликовал пост о текущей ситуации в прифронтовом регионе и отметил, что, среди прочего, пострадали инфраструктурные объекты. Об этом же сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Отметим, что отключения электроэнергии в Украине возобновились из-за жары, и первые графики отключений появились, ориентировочно, 29–30 июня. Как пояснили энергетики, речь шла о 0,5-1 очереди отключений, и ситуация зависела от уровня нагрузки. Как пояснил министр энергетики Денис Шмыгаль, для балансировки энергосистемы Украина планировала импортировать электроэнергию из ЕС и ускорить ремонтные работы на АЭС и ТЭС.

Напоминаем, что 29 июня генеральный директор компании "Ясно" Сергей Коваленко объяснил, почему летние отключения света могут стать новой нормой для украинцев.