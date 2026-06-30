Без ремонта АЭС и ТЭС: в правительстве рассказали, как планируют сократить отключения света

Министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал о мерах, которые будут приняты для балансировки энергосистемы во время пиковых нагрузок в период аномальной жары. Среди прочего, правительство предлагает энергетикам "оптимизировать" ремонтные работы на атомных станциях, проводимые летом. В арсенале Минэнерго есть и другие меры, которые могут помочь сократить отключения света.

Министерство обратилось к службам и предприятиям энергетической отрасли с просьбой стабилизировать систему в периоды пиковых нагрузок, говорится в обращении Шмыгаля на портале ведомства. Помимо ускоренного возобновления работы АЭС, планируется импортировать электроэнергию из западных стран.

Отключение света — информация о ремонтных работах на АЭС от "Энергоатома"

Шмыгаль перечислил основные меры, которые могут сократить количество отключений электроэнергии в Украине:

ускоренный выход из плановых ремонтов АЭС и ТЭС (мощностью свыше 300 МВт);

использование дополнительных мощностей когенерационных установок, работающих на газе;

импорт электроэнергии из Европы, а также "проработка вопроса об увеличении импорта электроэнергии государственными предприятиями".

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Министр напомнил, что пиковое потребление приходится на период с 17 до 22 часов, и обратился к украинцам, от поведения которых также зависят масштабы отключений.

"Помним, что разумное потребление электроэнергии в часы пиковой нагрузки (17:00–22:00) — это важный вклад каждого в обеспечение надежного электроснабжения", — написал Шмыгаль.

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Отключение света — подробности

На портале НАЭК "Энерогоатом" регулярно публикуется информация о ходе ремонтных работ на атомных станциях. В частности, 19 июня появилась информация о том, что очередной энергоблок, находившийся на ремонтно-профилактических работах, был возвращен в энергосеть. Также уточняется, что "экватор ремонтной кампании уже пройден" и что работы ведутся с опережением графика на несколько суток. Энергетики не указали, о какой АЭС идет речь, но в видеоматериалах фигурируют кадры с Хмельницкой атомной станции. Более свежих данных о ремонтных работах на атомных станциях после 19 июня не было.

"С начала года украинские атомные электростанции произвели более 25 млрд кВт·ч электроэнергии, превысив показатели прогнозного баланса Министерства энергетики Украины более чем на 500 млн кВт·ч", — говорится в сообщении.

Отметим, что 29 июня "Укрэнерго" сообщило, у кого 30 июня будут отключения света. В информационном сообщении указано, что в период с 17 до 22 часов планируется ограничить мощности для промышленных предприятий и бизнеса. В это же время начнут действовать графики отключений для бытовых потребителей. На сегодняшний день речь идет о 0,5-1 очереди, а точный график отключений должен появиться на порталах областных поставщиков.

Кроме того, поступило предупреждение от генерального директора компании "Ясно" Сергея Коваленко. По словам Коваленко, во время аномальной жары каждый дополнительный градус приводит к росту потребления на 100 МВт.

Напоминаем, что 25 июня энергоэксперт Владимир Омельченко описал общий сценарий развития событий в энергосистеме Украины и оценил продолжительность отключений в зависимости от обстрелов, температуры воздуха и ремонтных работ.