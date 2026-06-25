Аварийные отключения в Киеве и риски для энергосистемы Украины: эксперт рассказал, к чему готовиться летом

Энергоэксперт Владимир Омельченко утверждает, что по пессимистическому сценарию отключений электроэнергии в Украине не избежать. И они будут длиться до 8 часов в сутки.

В некоторых районах Киева сегодня были введены аварийные отключения электроэнергии для всех категорий потребителей из-за технологического сбоя на одном из энергообъектов. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

В то же время в "Укрэнерго" заявили о введении аварийных ограничений в системе для обеспечения баланса энергосистемы.

Ситуация в энергосистеме

Энергосистема Украины летом 2026 года может работать по трем сценариям в зависимости от погодных условий, уровня потребления, состояния генерации и последствий российских атак. Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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По его словам, на работу энергосистемы влияют состояние инфраструктуры с учетом повреждений, ремонтные работы на АЭС, ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, интенсивность воздушных атак, погодные условия и возможности регулирования системы.

Дефицит электроэнергии летом может достигать 4 ГВт. Фото: Антикризисный медиа-центр

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Оптимистический сценарий

При благоприятных погодных условиях и низкой интенсивности атак дефицит электроэнергии не превысит 1 ГВт. В таком случае возможны редкие или кратковременные отключения — до 2 часов в сутки.

Базовый сценарий

В случае жаркого лета потребление может вырасти до 14 ГВт, а дефицит — до 2–2,5 ГВт. В пиковые периоды возможны отключения продолжительностью 2–4 часа в сутки.

Пессимистический сценарий

В условиях высокой температуры и интенсивных атак дефицит может достигать 4 ГВт. В таком случае отключения могут длиться до 8 часов в сутки.

Наиболее уязвимыми остаются прифронтовые регионы, Одесская область и Киевская область.

Эксперт подчеркнул, что температура является лишь одним из факторов риска, среди которых также состояние энергосистемы, уровень потребления и возможности импорта. При температуре свыше 30 градусов нагрузка на систему может существенно возрасти.

Потребителям следует более ответственно подходить к использованию электроэнергии и, по возможности, не включать мощные приборы — в частности, кондиционеры и бойлеры — в утренние часы до 10:00 и в вечернее время после 20:00. В это время снижается выработка солнечной энергии, поэтому оптимальнее использовать такие приборы днем.

Импорт электроэнергии

Импорт электроэнергии из ЕС используется в качестве одного из инструментов балансирования энергосистемы. В то же время вопрос об увеличении импорта зависит от решений отдельных компаний.

"Здесь трудно говорить о планах, потому что каждое предприятие планирует самостоятельно. Некоторые планируют, некоторые — нет. Но, на мой взгляд, лучше импортировать электроэнергию для промышленности, чем подвергаться отключениям по графику", — отметил Омельченко.

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По его словам, импорт может играть важную роль в поддержании баланса системы во время жары или аварий.

"Можно импортировать до 2 ГВт электроэнергии — это большая помощь", — сказал эксперт.

Солнечная энергетика — спасёт ли она от отключений летом

Солнечные электростанции могут частично снижать дефицит в дневное время, однако не покрывают вечерние пиковые нагрузки из-за нехватки маневренных мощностей. Именно это остается одним из ключевых ограничений энергосистемы.

Таким образом, ситуация в энергосистеме летом будет зависеть от совокупности нескольких ключевых факторов — погодных условий, уровня потребления, состояния генерирующих мощностей после ремонтных кампаний и возможностей импорта электроэнергии. В случае их неблагоприятного сочетания в системе могут возникать дефициты мощности и вводиться временные ограничения потребления.

Ранее "Фокус" сообщал, что в Украине в июле–августе возможны отключения электроэнергии продолжительностью до пяти часов в пиковые периоды, если продолжительная жара будет совпадать с массированными российскими атаками на энергетическую инфраструктуру.