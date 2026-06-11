Отключение света летом: энергетики предупредили украинцев о ситуации с электроснабжением

В Украине прогнозируют дефицит мощности до 6,2 ГВт летом. Поэтому возможны и отключения света. Об этом свидетельствует прогноз аналитиков.

Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии и отключениями света летом 2026 года, несмотря на импорт электроэнергии из-за рубежа и активную работу солнечных электростанций. Ведь дефицит в энергосистеме может достичь от 1 до 6 ГВт в зависимости от погоды и атак в пиковые периоды. Об этом сказал директор по исследованиям украинского аналитического центра DiXi Group Роман Ницович, а также генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости Михаил Бабийчук в рамках прогноза ситуации в энергосистеме летом 2026 года.

По словам экспертов, именно летом закладываются предпосылки для стабильного прохождения зимы — через ремонты энергетической инфраструктуры, накопление ресурсов, восстановление поврежденных объектов и введение новых мощностей.

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Сейчас наибольшие потери понесли тепловые электростанции, из-за чего Украина была вынуждена увеличить импорт электроэнергии и периодически применять графики отключений для потребителей.

Отключения света летом могут вернуться Фото: Из открытых источников

В Украине прогнозируют нехватку электроэнергии

По оценке экспертов DiXi Group, даже при условии умеренной погоды и отсутствии новых ударов по энергетической инфраструктуре дефицит мощности в часы максимального потребления может составлять около 0,7 ГВт. Если же температура воздуха существенно возрастет, нехватка электроэнергии может увеличиться до 2,4 ГВт.

Дополнительным вызовом для энергосистемы станет проведение плановых ремонтов на энергоблоках атомных электростанций, которые остаются основой украинской генерации.

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Аналитики предупреждают, что с ростом среднесуточных температур почасовые ограничения электроснабжения могут стать неизбежными. Причем дефицит может возникать даже в ночные часы, когда потребление традиционно является самым низким.

По пессимистическому сценарию, который предусматривает жаркую погоду и новые повреждения энергетических объектов в результате российских атак, дефицит может вырасти до 6,2 ГВт при прогнозируемом спросе на уровне 15,8 ГВт. Это составит почти 40% от потребности энергосистемы.

Прогноз на лето относительно графиков отключения Фото: Суспільне

Будут ли украинцы со светом этим летом — три сценария развития событий

Эксперты отмечают, что стабильность энергоснабжения этим летом в значительной степени будет зависеть как от погодных условий, так и от отсутствия новых атак на критическую инфраструктуру страны. По их расчетам, существуют три сценария развития событий этим летом.

Базовый сценарий предусматривает умеренные погодные условия и отсутствие новых масштабных атак. В таком случае возможен дефицит до 1 ГВт в часы максимальной нагрузки. Сценарий с ростом потребления на фоне жары предусматривает дефицит может вырасти до 2,4 ГВт, а риск применения ограничений для потребителей существенно повышается. Сценарий №3 предусматривает периоды аномальной жары и новые атаки на энергосистему — дефицит может достичь 6,2 ГВт, что потенциально потребует применения до четырех очередей графиков почасовых отключений.

Накопление запасов газа — ключевой вопрос Фото: Открытые источники

Что будет с газом

Для газового сектора ключевым вызовом остается накопление запасов к зиме, отмечают эксперты.

По оценкам DiXi Group, целевой уровень запасов газа в подземных хранилищах к началу отопительного сезона составляет 14,6 млрд кубометров, а потребность в импорте в течение июня-декабря 2026-го составляет 6,5-7,5 млрд кубометров.

Среди основных рисков они называют возможное повреждение газодобывающей инфраструктуры, что может увеличить потребность в импорте до 3-4 млрд кубометров при снижении внутренней добычи, а также ограниченный импорт и высокие цены на европейском рынке, которые могут усложнить достижение целевого уровня запасов перед зимой.

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"Лето 2026 года — это тест на нашу способность подготовиться к следующей зиме и одновременно переосмыслить энергосистему так, чтобы она была более гибкой, локально устойчивой и менее уязвимой к будущим угрозам", — отметил Михаил Бабийчук.

Напомним, ранее в ВР озвучили прогноз, что этим летом Украина должна проходить сезон или без отключений вообще, или, в условиях частичного дефицита генерации, в вечерние часы могут быть непродолжительные отключения на 1-2 часа, не более.