Отключений не избежать: эксперт спрогнозировал, насколько плохой будет ситуация со светом летом

В Украине летом из-за ремонтов энергоблоков на АЭС, а также жары, могут быть длительные отключения электроэнергии. В то же время то, насколько долго не будет света, зависит от ряда факторов.

В частности, на отключение могут повлиять российские атаки по энергетике. Об этом рассказал председатель "Лиги энергетического развития Украины" Александр Голиздра в комментарии "Телеграф".

Как будет влиять жара на отключение света

Эксперт пояснил, что базовое потребление Украины летом составляет 11-13 ГВт, а в жару может достигать 14-16 ГВт.

При этом, когда температура на улице примерно 22-24 градуса, то кондиционеры почти не включают, благодаря чему уровень потребления остается на обычном уровне.

"Когда температура повышается до 25-30°C, начинается массовое охлаждение помещений — и не только в бытовом секторе, но и на промышленных предприятиях и в бизнесе. Потребление в энергосистеме растет на 300-500 МВт на каждый градус. При жаре 30°C и выше с каждым дополнительным градусом нагрузка увеличивается уже на 500-800 МВт. При таких условиях возникают дневные пики, которых раньше не фиксировали. При этом именно летом происходят плановые ремонты блоков АЭС", — пояснил Голиздра.

Відео дня

Отдельно на отключение может повлиять количество энергоблоков, которые пойдут на плановый ремонт. Если одновременно на ремонте будет находиться не более одного блока — отключения будут минимальными, если от двух — более существенными.

Что может стабилизировать ситуацию в энергосистеме летом

В то же время эксперт отметил, что есть способ несколько стабилизировать ситуацию в энергетике, однако для этого нужно импортировать максимально разрешенное количество электроэнергии. Этого можно достичь благодаря повышению предельных цен на рынке электроэнергии с 30 апреля, решение о котором приняла НКРЭКУ на этой неделе.

Отдельно он отметил, что ремонт энергоблоков в этом году начался раньше — в феврале марте.

"В то же время есть вопрос: а будут ли работать летом когенерационные установки? Их КПД зимой, когда они производят одновременно и тепло, и электроэнергию, составляет 85%, зато летом, когда теплоснабжение не требуется, — только 45%. Это существенно снижает их вклад в общий баланс генерации. Также ситуацию могут ухудшить ракетно-шахетные атаки агрессора по объектам генерации и системе передачи и распределения электроэнергии", — отметил эксперт.

Голиздра также отметил, что прогнозировать уровень отключений пока крайне сложно из-за всех этих факторов. Однако летом избежать их будет невозможно.

Ранее Фокус рассказывал, что при температуре свыше +30 °C отключения летом могут достигать 6-8 часов в сутки.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что перебои с электроснабжением в Украине могут продолжаться еще как минимум несколько лет из-за масштабных повреждений энергосистемы. По его словам, самая сложная ситуация наблюдается в Киеве, Одессе, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Напомним, что нынешний тариф на электроэнергию в Украине будет действовать до конца мая, однако с июня его могут пересмотреть в сторону повышения. Эксперт Станислав Игнатьев отметил, что новую цену могут утвердить после обсуждений и необходимых согласований.