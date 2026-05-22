Відключень не уникнути: експерт спрогнозував, наскільки поганою буде ситуація зі світлом влітку

В Україні влітку через ремонти енергоблоків на АЕС, а також спеку, можуть бути тривалі відключення електроенергії. Водночас те, наскільки довго не буде світла, залежить від низки факторів.

Зокрема, на відключення можуть вплинути російські атаки по енергетиці. Про це розповів голова "Ліги енергетичного розвитку України" Олександр Голіздра у коментарі "Телеграф".

Як впливатиме спека на відключення світла

Експерт пояснив, що базове споживання України влітку становить 11–13 ГВт, а в спеку може сягати 14–16 ГВт.

При цьому, коли температура на вулиці приблизно 22-24 градуси, то кондиціонери майже не вмикають, завдяки чому рівень споживання залишається на звичайному рівні.

"Коли температура підвищується до 25–30°C, починається масове охолодження приміщень — і не лише в побутовому секторі, а й на промислових підприємствах та в бізнесі. Споживання в енергосистемі зростає на 300–500 МВт на кожен градус. При спеці 30°C і вище з кожним додатковим градусом навантаження збільшується вже на 500–800 МВт. За таких умов виникають денні піки, яких раніше не фіксували. При цьому саме влітку відбуваються планові ремонти блоків АЕС", — пояснив Голіздра.

Відео дня

Окремо на відключення може вплинути кількість енергоблоків, які підуть на плановий ремонт. Якщо одночасно на ремонті перебуватиме не більше одного блоку — відключення будуть мінімальними, якщо від двох — суттєвішими.

Що може стабілізувати ситуацію в енергосистемі влітку

Водночас експерт наголосив, що є спосіб дещо стабілізувати ситуацію в енергетиці, однак для цього потрібно імпортувати максимально дозволену кількість електроенергії. Цього можна досягти завдяки підвищенню граничних цін на ринку електроенергії з 30 квітня, рішення про яке ухвалила НКРЕКП цього тижня.

Окремо він відзначив, що ремонт енергоблоків цьогоріч розпочався раніше — у лютому березні.

"Водночас є запитання: а чи працюватимуть влітку когенераційні установки? Їхній ККД узимку, коли вони виробляють одночасно і тепло, і електроенергію, становить 85%, натомість влітку, коли теплопостачання не потрібне, — лише 45%. Це суттєво знижує їхній внесок у загальний баланс генерації. Також ситуацію можуть погіршити ракетно-шахедні атаки агресора по об'єктах генерації та системі передачі й розподілу електроенергії", — зазначив експерт.

Голіздра також наголосив, що прогнозувати рівень відключень наразі вкрай складно через усі ці чинники. Однак влітку уникнути їх буде неможливо.

Раніше Фокус розповідав, що за температури понад +30 °C відключення влітку можуть сягати 6-8 годин на добу.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що перебої з електропостачанням в Україні можуть тривати ще щонайменше кілька років через масштабні пошкодження енергосистеми. За його словами, найскладніша ситуація спостерігається у Києві, Одесі, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, що нинішній тариф на електроенергію в Україні діятиме до кінця травня, однак із червня його можуть переглянути у бік підвищення. Експерт Станіслав Ігнатьєв зазначив, що нову ціну можуть затвердити після обговорень і необхідних погоджень.