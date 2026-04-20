Україна ще три роки житиме з відключеннями: яким містам буде найскладніше, — експерт

В Україні перебої з електропостачанням можуть тривати щонайменше кілька років через масштабні пошкодження енергосистеми та відсутність достатнього резерву потужностей. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю пояснив, що найскладніша ситуація вже зараз спостерігається у Києві, Одесі, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Українська енергосистема залишається у вкрай складному стані, і відключення електроенергії можуть виникати у будь-який момент щонайменше протягом кількох років. Навіть за наявності всіх необхідних ресурсів повне відновлення триватиме не менше трьох років, повідомляє Олександр Харченко в інтерв'ю виданню Telegraf.

Експерт наголошує, що ситуація ускладнюється значними пошкодженнями як генерації, так і розподільчих мереж. Через це будь-який елемент системи, зокрема трансформатори, які забезпечують електрикою сотні тисяч домогосподарств, можуть виходити з ладу у будь-який момент.

"Мережа зараз у стані, коли гарантувати надійну роботу неможливо: немає достатнього резервування, немає потужностей навіть для повноцінного відновлення — бо ми очікуємо нових ударів, які зведуть додаткові зусилля нанівець. Енергосистема країни виснажена, і я не бачу сценаріїв, коли привести її до ладу вдасться менш ніж за три роки", — пояснив Харченко.

Відео дня

Експерт зазначив, що за умови активної роботи відновлення енергосистеми може розтягнутися приблизно на десять років. Якщо ж цим питанням не займатися системно, проблема фактично залишиться на невизначений термін. За його словами, відмова інвестувати в електроенергетику неминуче призводить до відсутності стабільного електропостачання.

"Об'єктивно найскладніша ситуація — Київ, Одеса, Харківський регіон. Також дуже складно в Сумській та Чернігівській областях — усе, що близько до ударів. Ці регіони наразі в найгіршому становищі", — наголосив експерт.

Харченко прогнозує, що українцям доведеться жити з графіками відключень ще щонайменше кілька років, навіть у найоптимістичнішому сценарії. При цьому він не бачить реальних передумов для швидкого повернення до стабільного електропостачання.

Експерт зауважив, що українці вже добре адаптувалися до умов нестабільного електропостачання та розуміють, як підготуватися до відключень. За його словами, оптимальним рішенням є використання інвертора з акумулятором у квартирі, встановлення сонячних панелей, а також наявність генератора на випадок тривалих перебоїв.

"Все залежить від рівня достатку, але є й багато бюджетних рішень, які цілком допомагають. Також варто дбати про стан багатоквартирних будинків — циркуляційні насоси, резервні джерела живлення для них, перевірка систем опалення. Ця зима багатьом киянам пояснила, що від стану теплових мереж теж дуже багато залежить", — порадив Харченко.

Окремо експерт звернув увагу на сезонний фактор. За його словами, графіки відключень можуть посилюватися у періоди пікового навантаження — взимку, а також у липні та серпні, коли зростає споживання електроенергії через спеку. Водночас у літній період обмеження можуть спочатку торкатися промислових споживачів, а вже у разі критичної ситуації — населення.

