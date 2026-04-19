Вдруге від початку року: у Берліні сталося масове відключення світла

У суботу, 19 квітня, німецьку столицю сколихнуло масове відключення світла. Про відсутність електроенергії повідомили у низці районів Берліна.

Відключення сталися вдень та пізно ввечері суботи і торкнулися районів Штегліц-Целендорф та Темпельхоф-Шенеберг. Про це повідомило видання Bild.

Вдень, близько 16:00 години, збій у постачанні електрики зафіксували в адміністративному окрузі Марієнфельде. Світла у цій частині Берліна не було загалом близько двох годин.

Близько 22:00 години відключення сталися у районі Ніколазее. Компанія Stromnetz Berlin повідомила про збій і про те, що перебої зафіксували на вулицях Кірхвег, Шопенгауерштрассе, фон-Люк-штрассе, Вальдребенштайг, Васгенштрассе, також постраждали прилеглі райони.

Збій мали усунути до опівночі, проте вже близько 23:30 години німецьким енергетикам вдалося відновити електропостачання. За підрахунками, від відключень постраждали щонайменше 1314 домогосподарств. Водночас причини відключень наразі не розголошують.

Відео дня

На початку року у Берліні стався масштабний блекаут

У січні 2026 у південно-західному Берліні стався масштабний блекаут, причиною якого, як повідомлялося, був навмисний підпал критичної інфраструктури. Без світла залишилися десятки тисяч людей, а перебої фіксувалися упродовж кількох днів.

Bild пише, що з цього моменту відключення світла у німецькій столиці викликають особливе занепокоєння. Перший блекаут приніс частково руйнівні збитки мешканцям.

