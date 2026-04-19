Второй раз с начала года: в Берлине произошло массовое отключение света

В субботу, 19 апреля, немецкую столицу всколыхнуло массовое отключение света. Об отсутствии электроэнергии сообщили в ряде районов Берлина.

Отключения произошли днем и поздно вечером субботы и коснулись районов Штеглиц-Целендорф и Темпельхоф-Шенеберг. Об этом сообщило издание Bild.

Днем, около 16:00 часов, сбой в подаче электричества зафиксировали в административном округе Мариенфельде. Света в этой части Берлина не было всего около двух часов.

Около 22:00 часов отключения произошли в районе Николазее. Компания Stromnetz Berlin сообщила о сбое и о том, что перебои зафиксировали на улицах Кирхвег, Шопенгауэрштрассе, фон-Люк-штрассе, Вальдребенштайг, Васгенштрассе, также пострадали прилегающие районы.

Сбой должны были устранить до полуночи, однако уже около 23:30 часов немецким энергетикам удалось восстановить электроснабжение. По подсчетам, от отключений пострадали по меньшей мере 1314 домохозяйств. В то же время причины отключений пока не разглашают.

Відео дня

В начале года в Берлине произошел масштабный блэкаут

В январе 2026 года в юго-западном Берлине произошел масштабный блэкаут, причиной которого, как сообщалось, был умышленный поджог критической инфраструктуры. Без света остались десятки тысяч людей, а перебои фиксировались в течение нескольких дней.

Bild пишет, что с этого момента отключения света в немецкой столице вызывают особое беспокойство. Первый блэкаут принес частично разрушительный ущерб жителям.

