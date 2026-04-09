По примеру РФ: КНДР тестирует "блэкаут-бомбы" для ударов по электронной инфраструктуре, — СМИ

Северная Корея заявила об испытании электромагнитного оружия, которое способно оставить целые территории без света, связи и работы ключевых систем. В Пхеньяне фактически делают ставку на так называемые "блэкаут-бомбы" — технологию, которая может парализовать инфраструктуру противника без классических ударов.

Как сообщает Bloomberg, испытания длились несколько дней и проходили под контролем высокопоставленного военного чиновника КНДР Ким Чен Сика. Государственное агентство KCNA отмечает, что электромагнитное оружие рассматривают как стратегический инструмент воздействия, который можно применять против различных типов целей.

Речь идет об оружии, работающем за счет мощного электромагнитного импульса, который способен мгновенно "выключить" электросети, системы связи, серверы и даже военную технику. В современном мире, где большинство процессов зависит от электроники, это означает фактическую остановку жизни на больших территориях без всякого взрыва.

На этом фоне Северная Корея параллельно испытала и другие виды вооружения. В частности, мобильные системы противовоздушной обороны и тактические баллистические ракеты с кассетными боеголовками. В Пхеньяне заявляют, что такие ракеты способны накрывать значительные площади и наносить серьезный ущерб.

Кроме того, эксперты обращают внимание, что акцент именно на электромагнитном оружии выглядит показательно. Вероятно, КНДР делает выводы из современных войн и все больше ориентируется на инструменты, которые позволяют не просто уничтожать цели, а "выключать" целое государство через его инфраструктуру.

В общем, испытания происходят в момент, когда мировое внимание в значительной степени приковано к Ближнему Востоку. Это частично отвлекает ресурсы США от Азии. На этом фоне Пхеньян активизирует свою военную программу и одновременно укрепляет контакты с Россией и Китаем.

Также в Южной Корее заявляют, что внимательно следят за ситуацией и готовы реагировать на любые действия Севера.

"Наши военные сохраняют способность и готовность решительно реагировать на любую провокацию со стороны Северной Кореи в рамках сильной совместной оборонной позиции Южной Кореи и США", — заявил представитель JCS Чан До Йонг.

И все же последние заявления и испытания дают понять, что Северная Корея меняет подход к демонстрации силы, и речь идет уже не только о ракетах или количестве вооружения, а о способности быстро и бесконтактно вывести из строя целую страну.

"Пожалуй, наибольшее беспокойство в недавних испытаниях оружия Северной Кореи вызывает очевидная попытка учесть уроки жестокой тактики России против Украины и использование Ираном дешевых, асимметричных возможностей, чтобы усложнить "ракетную математику" противовоздушной обороны в Израиле и арабских странах Персидского залива", — сказал Лейф-Эрик Исли, профессор Университета Ихва в Сеуле.

Напомним, что Северная Корея провела испытания модернизированного твердотопливного ракетного двигателя большой тяги, способного потенциально достичь территории США. В частности, лидер КНДР Ким Чен Ын назвал тест важным событием для повышения стратегического военного потенциала страны.

Также Фокус писал, что Северная Корея получила от России миллиарды долларов за отправку военных и оружия, что подрывает эффект санкций. По оценкам Южной Кореи, КНДР направила в Россию более 20 тысяч солдат и десятки тысяч контейнеров с вооружением и боеприпасами.