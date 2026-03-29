В КНДР провели испытания двигателя ракеты, способной "дотянуться" до США, — AP

Лидер Северной Кореи наблюдал за испытанием модернизированного твердотопливного ракетного двигателя большой тяги. Ким Чен Ын назвал проведение проверки важным событием для повышения стратегического военного потенциала страны.

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи наблюдал за наземным реактивным испытанием двигателя с использованием композитного углеродного волокна вместе с партийными и руководящими работниками управления ракетостроения. Об этом сообщает государственное информационное агентство КНДР.

В сообщении отмечается, что максимальная тяга нового двигателя составляет 2500 килотонн по сравнению с примерно 1970 килотоннами, зарегистрированными в аналогичном твердотопливном топливе испытание двигателя в сентябре.

Испытания двигателя Фото: ЦТАК

Также отмечается, что испытание было проведено в рамках пятилетнего наращивания вооружений в стране, призванного модернизировать "средства стратегического удара", то есть баллистическое оружие.

Ким сказал, что последнее испытание двигателя удовлетворяет стратегии государства о модернизации стратегических вооруженных сил.

Испытания двигателя Фото: ЦТАК

При этом, отчет Северной Кореи о последнем испытании может быть блефом, так как в нем не раскрывается некоторая ключевая информация вроде общего времени сгорания двигателя, — цитирует агентство Associated Press почетного научного сотрудника южнокорейского Института научно-технической политики Ли Чун Гына.

Когда Северная Корея назвала сентябрьские девятые испытания последним наземным испытанием твердотопливного двигателя, который будет использоваться для межконтинентальных баллистических ракет, наблюдатели прогнозировали, что КНДР вскоре проведет испытательный пуск МБР, оснащенной этим двигателем, но этого до сих пор не произошло, отмечает AP.

Испытания двигателя Фото: ЦТАК

При этом Северная Корея могла принять решение о разработке более качественного двигателя, возможно, при техническом содействии России, сказал Ли.

Ракетная программа КНДР

Испытательный запуск гиперзвуковой баллистической ракеты средней и промежуточной дальности в КНДР Фото: ЦТАК

В последние годы КНДР провела испытательные стрельбы с различными МБР, демонстрирующим потенциальную дальность полета до материковой части США, в том числе и ракет с твердотопливным топливом, что затрудняет обнаружение их перед стартом. Старые жидкотопливные ракеты страны должны заправляться непосредственно перед стартами и не могут служить долго.

Некоторые иностранные эксперты уверены, что Северная Корея все еще сталкивается с технологическими препятствиями, прежде чем у нее появится действующая межконтинентальная более маневренная и труднообнаруживаемая баллистическая ракета, однако другие оспаривают эту оценку, учитывая количество лет, которые страна потратила на свою ядерную и ракетную программы.

Обладание мощными и эффективными твердотопливными двигателями позволило бы Северной Корее строить МБР меньшего размера, которые можно запускать с подводных лодок или мобильных пусковых грузовиков наземного базирования, — сказал Ли. Другие наблюдатели говорят, что стремление увеличить мощность двигателя, вероятно, связано с попытками разместить несколько боеголовок на одной ракете, чтобы увеличить шансы на поражение обороны США.

Напомним, в феврале лидер Северной Кореи изложил видение потенциального взаимодействия с США при условии сохранения им ядерного оружия. Он требует, чтобы КНДР признали ядерной державой, угрожая "вечной конфронтацией".

В марте в КНДР показали новые боевые танки, которые могут отражать удары ракет и сбивать беспилотники. Смотр войск произошел на фоне заявлений Ким Чен Ына, что северокорейским военным надо готовиться к войне.