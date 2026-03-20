Ким Чен Ын и его дочь показали новый танк, который умеет сбивать дроны

В КНДР показали новые боевые танки, которые могут отражать удары ракет и сбивать беспилотники. Смотр войск произошел на фоне заявлений Ким Чен Ына, что северокорейским военным надо готовиться к войне.

Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э лично руководил танковыми учениями, на которых были показаны рейд и захват вражеских оборонительных позиций. При этом танк перехватывал противотанковые ракеты, а беспилотники атаковали его с разных позиций и направлений, сообщает KCNA.

Ким Чжу Э побывала на танковых учениях Фото: KCNA

Новый танк станет основным боевым танком страны и поможет модернизировать ночные операции северокорейских войск, после семи лет разработки, в ходе которой основное внимание уделялось повышению его живучести.

"Танк перехватил 100% противотанковых ракет и беспилотников, атаковавших его с разных позиций и направлений", — сообщило агентство KCNA, добавив, что это доказало эффективность "системы активной защиты" танка.

На фотографиях, опубликованных государственными СМИ, северокорейский лидер едет в одном из танков вместе со своей дочерью, причем Ким Чжу Э выглядывает из люка.

Примечательно, но в новости про посещение Кимом танкового полигона нет упоминаний про его дочь, но она присутствует на каждом фото.

Южнокорейские разведывательные службы полагают, что девушка, которую они идентифицировали как Ким Чжу Э, вступила в фазу, когда ее начинают рассматривать в качестве будущего лидера Северной Кореи.

"Ким Чжу Э выходит за рамки роли простого наблюдателя и теперь создает образ одновременно и воина, и полководца", — сказал Лим Ыль-чхоль, профессор Института дальневосточных исследований при Университете Кеннам.

Ким Чен Ын заявил, что разработка нового танка заняла семь лет, при этом основное внимание уделялось повышению его живучести. Он добавил, что танк станет основным боевым танком страны и поможет модернизировать ночные операции северокорейских войск.

Ким Чен Ын с дочкой прокатились на танке Фото: KCNA

В последние годы Северная Корея активизировала усилия по модернизации своей армии, от беспилотников и барражирующих боеприпасов до усовершенствования ракетного вооружения, поскольку Ким Чен Ын игнорирует международные санкции, стремясь укрепить обороноспособность страны.

США предупредили, что Северная Корея получает ценный боевой опыт в современной войне, направляя войска и технику на помощь России в войне против Украины.

Напомним, ранее стало известно, что помощь Ким Чен Ына России была не безвозмездной. Путин заплатил ему около 14 миллиардов долларов за солдат и оружие.

При этом в КНДР начали пропагандировать войну в Украине, как почетную возможность стать "мучеником" и обрести "вечную жизнь".