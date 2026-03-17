Ким Чен Ын получил от Путина 14 млрд долларов за солдат и оружие для войны в Украине

В Южной Корее подсчитали, что Россия могла отправить в КНДР миллиарды долларов в качестве оплаты за поставки живой силы. И это подорвало ключевой эффект наложенных на Пхеньян санкций - ограничение притока валютной выручки.

По данным доклада Института стратегии национальной безопасности (INSS), с октября 2024 года Пхеньян как минимум четырежды направлял военные контингенты, общее число военных превысило 20 тысяч человек. В период с августа 2023 года по декабрь 2025 года доходы от экспорта оружия и участия в войне могли составить от 7,67 млрд до 14,4 млрд долларов. Прямые доходы от отправки военных, включая зарплаты и компенсации в случае гибели, оцениваются в 620 млн долларов в год, сообщает Korea Joon Gang Daily.

"Если Северная Корея будет в полном объеме получать оплату за размещение войск и экспорт оружия, то ключевой экономический эффект санкций, заключающийся в сокращении валютных поступлений, будет подорван", — отмечается в докладе.

За солдат из КНДР Путин хорошо заплатил Фото: Скриншот

Эти данные взяты из недавнего доклада Им Су-хо из Института стратегии национальной безопасности об экономическом влиянии отправки северокорейских солдат и экспорта оружия в Россию.

Кроме солдат, Ким Чен Ын отправил Путину около 33 000 контейнеров с военной продукцией, включая оружие и боеприпасы, в рамках поддержки Москвы в войне с Украиной.

Объем отправленных боеприпасов, по данным разведывательного управления Министерства обороны (DIA), может составлять более 15 миллионов 152-миллиметровых артиллерийских снарядов.

По данным украинской военной разведки, до 8000 северокорейских военнослужащих остаются в Курской области России.

Автор отметил, что подтвержденная компенсация ограничивается предметами, которые можно обнаружить с помощью открытого наблюдения и спутниковых снимков, и что существует высокая вероятность того, что Северная Корея получит дополнительную компенсацию за секретные военные технологии, высокоточные детали и материалы в будущем.

Напомним, ранее стало известно, что КНДР отправила в Россию "солдат-строителей", которые якобы будут заниматься восстановлением инфраструктуры в приграничных областях.

При этом в КНДР начали пропагандировать войну в Украине, как почетную возможность стать "мучеником" и обрести "вечную жизнь".