Ким Чен Ын отправил в Россию 5000 "солдат-строителей"

Южнокорейская разведка сообщает, что солдаты КНДР предназначены для восстановления инфраструктуры российских областей. И их поэтапно перебрасывают на территорию РФ с сентября.

По данным Сеула, на войне в Украине погибли по меньшей мере 600 северокорейских солдат, еще тысячи получили ранения. А теперь Ким Чен Ын отправляет Владимиру Путину пополнение, сообщает The Moscow Times со ссылкой на AFP.

Южнокорейский депутат Ли Сон Гвен сообщил журналистам, что "около 5000 северокорейских строительных солдат поэтапно перебрасываются в Россию с сентября и, как ожидается, будут мобилизованы для восстановления инфраструктуры".

Он добавил, что "были обнаружены постоянные признаки подготовки и отбора личного состава в рамках подготовки к переброске дополнительных войск".

По словам Ли, разведывательное агентство сообщило законодателям, что в настоящее время около российско-украинской границы, по оценкам, размещены около 10 000 северокорейских военнослужащих.

Международная группа по мониторингу санкций, Многосторонняя группа по мониторингу санкций, в докладе, опубликованном в прошлом месяце, заявила, что Северная Корея планирует отправить "40 000 рабочих в Россию, включая несколько делегаций IT-специалистов".

В соответствии с санкциями ООН северокорейским рабочим запрещено зарабатывать деньги за границей.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил поддержку от Москвы, отправив тысячи своих солдат воевать на стороне России против Украины.

Аналитики утверждают, что Северная Корея получает от России финансовую помощь, военные технологии, а также продовольствие и энергоносители в обмен на отправку войск.

Это позволило Ыну обойти жесткие международные санкции, введенные из-за его ядерной и ракетной программ.

После встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа в 2019 году планы США на денуклеаризацию КНДР и смягчение санкций в ответ, провалились. И с того времени Пхеньян неоднократно заявлял о себе как о ядерной державе.

Пхеньян не ответил на предложение Трампа встретиться с Кимом на прошлой неделе, и вместо этого министр иностранных дел страны Чхве Сон Хи отправилась в Москву, где она и президент России Владимир Путин договорились об укреплении двусторонних связей.

Ли заявил, что разведывательное агентство Сеула полагает, что Ким открыт для переговоров с Вашингтоном и "будет стремиться к контакту, когда для этого будут созданы условия".

Хотя предложенная встреча с Трампом не состоялась, "множество признаков указывает" на то, что Пхеньян "за кулисами готовился к возможным переговорам с США", заявил депутат.

Напомним, в сентябре Ким Чен Ын появился вместе с Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным на пышном военном параде в Пекине, что стало яркой демонстрацией его нового, возросшего статуса в мировой политике.

А в Пхеньяне появится мемориал погибшим на войне против Украины. Ын объявил о "непрерывном развитии" военного братства с Россией.