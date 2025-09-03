Удалили все следы ДНК: слуги Ким Чен Ына протерли мебель после его встречи с Путиным (видео)

Все, к чему прикасался Ким Чен Ын, персонал, который прибыл с ним из Пхеньяна, тщательно вытер. А некоторые предметы, вроде стакана, просто унесли.

Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились 3 сентября после масштабного военного парада в Пекине, на котором председатель КНР Си Цзиньпин продемонстрировал растущий дипломатический авторитет своей страны в мире. Но после беседы, на которую не пригласили журналистов, персонал Кима уничтожил все следы его пребывания в зале для конференций, пишет Daily Mail.

На видео, видно, как мужчина и женщина в темных костюмах протирают спинку стула, на котором сидел Ким, и уносят его стакан на подносе. Также они протерли деревянные подлокотники кресла и даже столик рядом с ним. После мужчина отчитался об уборке по рации и спрятал салфетку в пакетик.

"После переговоров сопровождавшие главу КНДР сотрудники тщательно уничтожили все следы присутствия Кима. Они забрали стакан, из которого он пил", — сообщил российский журналист Александр Юнашев, отметив, что Путин и Ким покинули кабинет "очень довольными" и отправились пить чай.

Неясно, всегда ли персонал убирает ДНК Кима, или это произошло, потому что он встречался с российским президентом. Но ходят слухи, что после Путина убирают не менее тщательно с 2017 года и это касается не только ДНК.

При этом тайваньские СМИ утверждают, что Ким Чен Ын также печется о том, чтобы ничего, что выходит из его тела не досталось врагам.

Даже его бронированный поезд, на котором он прибыл в Пекин, оборудован специальным туалетом. Сообщается, что окружение Ким Чен Ына также проявляло крайнюю осторожность при посещении других мероприятий, минимизируя риск утечки любой биометрической информации, такой как слюна, волосы и отпечатки пальцев. Предполагается, что противники Кима и Путина могут узнать что-то тщательно скрываемое о их здоровье, если какие-то образцы будут доступны для анализов.

Поездки Ким Чен Ына за границу сопровождаются строгими мерами безопасности, вынуждающими его окружение не только снижать риски покушения, но и предотвращать внешний доступ к биологической информации Кима.

Даже когда Ким Чен Ын инспектирует военные объекты или заводы в Северной Корее, он держит в своем автомобиле специальный туалет и ванную комнату для себя во время поездки.

В 2019 году, направляясь во Вьетнам на саммит США и Северной Кореи, Ким Чен Ын ненадолго остановился на платформе вокзала Наньнин на юге Китая, чтобы покурить. Его сестра, Ким Е Чжон, держала пепельницу и собирала его окурки.

Он даже возит с собой ручки, чтобы не оставлять отпечатков пальцев.

Напомним, парад в Пекине посетили главы 26 государств. В том числе и президент Беларуси Александр Лукашенко, который получил от Ким Чен Ына приглашение в гости. Дональд Трамп отреагировал на парад иронично, отметив, что главы КНДР, Китая и РФ "строят против него заговоры".

Также Фокус писал, что Си Цзиньпин показал на параде. Там была представлена мощная ядерная ракета, которая может поразить любую цель на Земле.