Китай на параде показал ядерную ракету, радиус действия которой охватывает всю планету (видео)

Парад в Пекине стал поразительной демонстрацией новейшего вооружения Китая, который прямо дает понять, что видение Си Цзиньпина нового мирового порядка с КНР во главе будет подкреплено высокотехнологичным оружием, которое во многих случаях, похоже, превосходит оружие потенциальных противников и США в том числе.

В своем выступлении Си Цзиньпин сказал, что человечество вновь стоит перед выбором между миром и войной и заявил, что "возрождение китайской нации не остановить". А на площади Тяньаньмэнь впервые продемонстрировали всю ядерную триаду Китая. Фокус собрал, все, что известно.

Парад в Пекине

Среди вооружений — шесть новых комплексов ПВО, включая HQ-19 и HQ-29.

А также ядерная ракета на жидком топливе DF-5C, радиус поражения которой охватывает всю планету. Как отметил комментатор парада, это "важное средство устрашения и обеспечения стратегической безопасности и мира на Земле".

Государственное информационное агентство "Синьхуа" заявило, что ракеты большой дальности "впервые продемонстрировали "три в одном" стратегических ядерных сил нашей армии на суше, на море и в воздухе".

"Это стратегический козырь для защиты национального суверенитета и защиты национального достоинства", — сообщило агентство.

Но западные комментаторы отмечают, что в долгосрочной перспективе еще более важным может оказаться такое оружие, как новые мобильные лазерные системы ПВО, устанавливаемые на грузовиках и кораблях.

Лазерное оружие на параде в Пекине Фото: Xinhua

Если они уже развернуты в большом количестве в войсках Народно-освободительной армии Китая, как Китай заявил на предпарадных пресс-конференциях, они могут создать реальные проблемы для способности любого противника сдерживать китайские военные передвижения по региону.

Огромный объем выставленной военной техники также показывает, что Китай обладает промышленной мощью, которая подкрепит его слова и, возможно, в конечном итоге позволит воплотить в жизнь видение мира Си.

Именно такой промышленный потенциал США мобилизовали для победы во Второй мировой войне, окончание которой и было призвано отметить состоявшийся в среду парад.

Но хотя 80 лет назад американская промышленность ознаменовала конец держав Оси, в каком Китай выступал против Гитлера с союзниками, сейчас у Америки нет возможностей производить оружие в таких объемах, как у Китая.

"Китайцы здесь демонстрируют способность самостоятельно разрабатывать передовые военные возможности, развертывать их в оперативном порядке и делать это быстрее, чем это происходит на Западе", — сказал Малкольм Дэвис, старший аналитик по оборонной стратегии Австралийского института стратегической политики.

В Пекине показали новейшее вооружение Фото: Xinhua

В один из самых ярких моментов дня китайский лидер Си Цзиньпин возглавил группу избранных, а именно Ким Чен Ына и Владимира Путина. Это был четкий сигнал о единстве трех автократов , разделяющих видение альтернативного мирового порядка, призванного противостоять давнему доминированию США и их западных союзников.

Си Цзиньпин с гостями на параде Фото: Xinhua

Также было показано такое вооружение, как лазеры ПВО для наземного и морского применения, малозаметные истребители и бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, противокорабельные ракеты и два новых сверхбольших подводных беспилотника. Над наземным парадом пролетело более 100 самолетов, включая истребители-невидимки, такие как J-16 и J-20. А 26 вертолетов пролетели с флагами, на которых написано: "Справедливость восторжествует, мир восторжествует, народ восторжествует".

Новейший беспилотник на параде в Пекине Фото: Xinhua

В этом году на параде дебютировали воздушно-космические силы и киберпространственные силы — новые рода войск.

По данным государственной телерадиокомпании CCTV, на парад в Пекине собралось более 50 000 зрителей.

Новейшие подводные беспилотники Фото: Xinhua

Иронично, но в завершении парада в честь 80-й годовщины Победы в войне с японской агрессией в небо выпустили 80 тысяч голубей мира.

Напомним, на параде в Пекине присутствовали 26 мировых лидеров. Например, Ким Чен Ын прибыл в Китай на своем бронепоезде.

А президент США Дональд Трамп передал "приветствие" президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну, заявив, что они "сговариваются" против США.