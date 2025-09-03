Китай на параді показав ядерну ракету, радіус дії якої охоплює всю планету (відео)

Парад у Пекіні став вражаючою демонстрацією новітнього озброєння Китаю, що прямо дає зрозуміти, що бачення Сі Цзіньпіна нового світового порядку з КНР на чолі буде підкріплене високотехнологічною зброєю, яка в багатьох випадках, схоже, перевершує зброю потенційних супротивників, і США в тому числі.

У своєму виступі Сі Цзіньпін сказав, що людство знову стоїть перед вибором між миром і війною і заявив, що "відродження китайської нації не зупинити". А на площі Тяньаньмень вперше продемонстрували всю ядерну тріаду Китаю. Фокус зібрав усе, що відомо.

Парад у Пекіні

Серед озброєнь — шість нових комплексів ППО, включно з HQ-19 і HQ-29.

А також ядерна ракета на рідкому паливі DF-5C, радіус ураження якої охоплює всю планету. Як зазначив коментатор параду, це "важливий засіб залякування і забезпечення стратегічної безпеки та миру на Землі".

Державне інформаційне агентство "Сіньхуа" заявило, що ракети великої дальності "вперше продемонстрували "три в одному" стратегічних ядерних сил нашої армії на суходолі, на морі та в повітрі".

"Це стратегічний козир для захисту національного суверенітету і захисту національної гідності", — повідомило агентство.

Але західні коментатори зазначають, що в довгостроковій перспективі ще важливішою може виявитися така зброя, як нові мобільні лазерні системи ППО, які встановлюють на вантажівках і кораблях.

Лазерна зброя на параді в Пекіні Фото: Xinhua

Якщо вони вже розгорнуті у великій кількості у військах Народно-визвольної армії Китаю, як Китай заявив на передпарадних пресконференціях, вони можуть створити реальні проблеми для спроможності будь-якого противника стримувати китайські військові пересування регіоном.

Величезний обсяг виставленої військової техніки також показує, що Китай має промислову міць, яка підкріпить його слова і, можливо, зрештою дасть змогу втілити в життя бачення світу Сі.

Саме такий промисловий потенціал США мобілізували для перемоги у Другій світовій війні, закінчення якої і було покликане відзначити парад, що відбувся в середу.

Але хоча 80 років тому американська промисловість ознаменувала кінець держав Осі, в якому Китай виступав проти Гітлера з союзниками, зараз в Америки немає можливостей виробляти зброю в таких обсягах, як у Китаю.

"Китайці тут демонструють здатність самостійно розробляти передові військові можливості, розгортати їх в оперативному порядку і робити це швидше, ніж це відбувається на Заході", — сказав Малкольм Девіс, старший аналітик з оборонної стратегії Австралійського інституту стратегічної політики.

У Пекіні показали новітнє озброєння Фото: Xinhua

В один із найяскравіших моментів дня китайський лідер Сі Цзіньпін очолив групу обраних, а саме Кім Чен Ина і Володимира Путіна. Це був чіткий сигнал про єдність трьох автократів, які поділяють бачення альтернативного світового порядку, покликаного протистояти давньому домінуванню США та їхніх західних союзників.

Сі Цзіньпін із гостями на параді Фото: Xinhua

Також було показано таке озброєння, як лазери ППО для наземного і морського застосування, малопомітні винищувачі та бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, протикорабельні ракети і два нових надвеликих підводних безпілотника. Над наземним парадом пролетіло понад 100 літаків, включно з винищувачами-невидимками, такими як J-16 і J-20. А 26 вертольотів пролетіли з прапорами, на яких написано: "Справедливість восторжествує, мир восторжествує, народ восторжествує".

Новітній безпілотник на параді в Пекіні Фото: Xinhua

Цього року на параді дебютували повітряно-космічні сили та кіберпросторові сили — нові роди військ.

За даними державної телерадіокомпанії CCTV, на парад у Пекіні зібралося понад 50 000 глядачів.

Новітні підводні безпілотники Фото: Xinhua

Іронічно, але на завершення параду на честь 80-ї річниці Перемоги у війні з японською агресією в небо випустили 80 тисяч голубів миру.

Нагадаємо, на параді в Пекіні були присутні 26 світових лідерів. Наприклад, Кім Чен Ин прибув до Китаю на своєму бронепоїзді.

А президент США Дональд Трамп передав "вітання" президенту Росії Володимиру Путіну і лідеру КНДР Кім Чен Ину, заявивши, що вони "змовляються" проти США.