Не довіряє навіть союзнику: Кім Чен Ин приїхав до Китаю на бронепоїзді

Кім Чен Ин прибув до Китаю вперше за шість років і зробив це не літаком. Північнокорейський диктатор скористався своїм знаменитим бронепоїздом, яким користувалися його батько і дід.

Кім приєднається до Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна на великому військовому параді в Пекіні 3 вересня на тлі зміцнення альянсу трьох країн у прямому виклику Заходу, пише Daily Mail.

Парад відбудеться в середу в Пекіні в ознаменування 80-річчя закінчення Другої світової війни. У заході візьмуть участь лідери 26 країн, зокрема Кім і Путін, які стоятимуть поруч із Сі і спостерігатимуть за подією.

Гості саміту ШОС у Китаї Фото: Narendra Modi / Facebook

Це буде перший раз, коли Кім візьме участь у великому міжнародному заході з моменту свого приходу до влади 14 років тому.

Офіційні особи не підтвердили, чи проведуть лідери трьох країн приватну зустріч під час візиту.

Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що в понеділок, 1 вересня, Кім залишив Пхеньян разом із високопоставленими особами, включно з міністром закордонних справ Чхве Сон Хі.

За даними KCNA з посиланням на представника МЗС Кім Чон Іра, він подорожує на своєму спеціальному поїзді. З моменту вступу на пост лідера Кім вважав за краще подорожувати в такі країни, як Росія і В'єтнам, на поїзді, який, як кажуть, здатний вмістити всю його численну свиту і навіть його лімузин.

Кім Чен Ин всюди подорожує на своєму бронепоїзді Фото: KCNA

Розвідувальне управління Південної Кореї повідомило законодавцям, що бронепоїзд, який повільно рухається, перетнув кордон із Китаєм вранці 2 вересня і, як очікується, прибуде до Пекіна сьогодні вдень.

Південнокорейський депутат Лі Сон Гвон заявив, що "Кім, найімовірніше, отримає особливий протокол і заходи безпеки, аналогічні тим, які надані Путіну".

Лі додав, що очікується, що Кім проведе переговори з лідерами Китаю і Росії, а також приєднається до інших світових лідерів на прийомі та культурному шоу.

Ця поїздка Кіма до Китаю стане першою з 2019 року і його п'ятим візитом відтоді, як він прийняв кермо влади від батька 2011 року.

При цьому помічник Кремля Юрій Ушаков повідомив, що зустріч Путіна і Кім Чен Ина "розглядається".

Спостерігачі уважно стежать за тим, чи зустрінеться Кім із Сі Цзіньпіном особисто, чи навіть проведе тристоронню зустріч із Сі Цзіньпіном і Путіним. Вони вже проводили переговори один на один, але ніколи не проводили тристоронню зустріч.

Нарендра Моді покатався на лімузині Путіна Фото: Narendra Modi / Facebook

Раніше прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрівся з Путіним, проїхався на його броньованому лімузині Aurus і заявив, що "глобальне управління опинилося на новому роздоріжжі".

Поїзд Кім Чен Ина — що відомо

Поїзд Кім Чен Ина складається з 21 вагона, пофарбованих у тьмяно-зелений колір, з тонованими вікнами, щоб приховати особи пасажирів. Він броньований, тому рухається вкрай повільно, близько 60 км/год.

Бронепоїзд Кіма під час повені Фото: KCNA

Згідно з доповіддю за 2009 рік, за часів Кім Чен Іра у складі передового поїзда перебували 100 співробітників служби безпеки, які перевіряли станції на наявність бомб та інших загроз, а також безпеку шляхів. Крім того, для забезпечення більшої безпеки в небі кружляли військові вертольоти і літаки.

За даними доповіді, по всій Північній Кореї побудовано двадцять залізничних станцій виключно для особистого користування лідера.

Ходили чутки, що Кім Чен Ір боявся літати і вважав за краще подорожувати своїм потягом, який був оснащений сучасними комунікаційними технологіями і численним персоналом, що виконував усі його забаганки.

Кім Чен Ір, за чутками, помер у бронепоїзді

"Можна було замовити будь-яку страву російської, китайської, корейської, японської та французької кухні", — писав Костянтин Пуліковський, російський чиновник, який супроводжував Кім Чен Іра під час поїздки Росією 2011 року.

Для Кіма в поїзд доставляли свіжих лобстерів, а також ящики з бордо і бургундськими винами прямо з Парижа.

Коли йому ставало нудно, його розважав цілий хор, який виконував пісні російською та корейською. Помер Кім Чен Ір, за однією з версій, у цьому ж бронепоїзді.

Кім Чен Ин не літає на літаках

Нагадаємо, на саміті ШОС, де Путін і Нарендра Моді зустрілися, російський президент виступив із промовою, звинувативши НАТО в тому, що почалася війна в Україні.

Також Фокус писав, хто зі світових лідерів опиниться на військовому параді в Пекіні.