Китай збирає союзників: хто зі світових лідерів приїде на парад у Пекін

Відомо, що на запрошення глави КНР Сі Цзіньпіна 26 іноземних лідерів відвідають урочистості з нагоди Дня Перемоги в Пекіні. Очолюють список Володимир Путін і його соратник, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин.

Related video

Офіційно, парад у Пекіні називають у китайській пресі днем святкування 80-річчя Перемоги у Війні опору китайського народу японським загарбникам і Світовій антифашистській війні. Грандіозний парад відбудеться 3 вересня, пише Global Times.

Помічник міністра закордонних справ КНР Хун Лей не повідомив, кому розсилали запрошення, але повідомив, хто приїде, зазначивши, що на запрошення китайського уряду в урочистостях із нагоди Дня перемоги візьмуть участь глави парламентів, віцепрем'єри та високопоставлені представники різних країн, керівники міжнародних організацій і колишні політичні діячі.

Хто приїде на парад у Пекін:

Володимир Путін, президент Росії;

Кім Чен Ин, глава КНДР;

Нородом Сіамоні, король Камбоджі;

Лионг Кионг, президент В'єтнаму;

Тхонглун Сісуліт, генеральний секретар Центрального комітету Народно-революційної партії Лаосу і президент Лаосу;

Прабово Субіанто, президент Індонезії;

Анвар Ібрагім, прем'єр-міністр Малайзії;

Ухнаа Хурелсух, президент Монголії;

Шахбаз Шаріф, прем'єр-міністр Пакистану;

К. П. Шарма Олі, прем'єр-міністр Непалу;

Мохамед Муїззу, президент Мальдів;

Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану;

Шавкат Мірзієєв, президент Узбекистану;

Емомалі Рахмон, президент Таджикистану;

Садир Джапаров, президент Киргизстану;

Сердар Бердимухамедов, президент Туркменістану;

Олександр Лукашенко, президент Білорусі;

Ільхам Алієв, президент Азербайджану;

Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії;

Масуд Пезешкіан, президент Ірану;

Дені Сассу-Нгессо, президент Республіки Конго;

Еммерсон Мнангагва, президент Зімбабве;

Александр Вучич, президент Сербії;

Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини;

Мігель Діас-Канель, перший секретар Центрального Комітету Комуністичної партії Куби і президент Куби;

Мін Аунг Хлайн, виконувач обов'язків президента М'янми.

Експерти зазначили, що присутність практично всіх лідерів сусідніх із Китаєм країн свідчить як про ефективність добросусідської дипломатії Пекіна, так і про визнання ним зусиль Китаю зі зміцнення єдності у справі підтримання миру.

На запитання про те, яке послання Китай і Росія сподіваються донести за допомогою участі президента Путіна в пам'ятних заходах, Хун відповів на конференції в четвер, що 80 років тому Китай і Радянський Союз, як головні театри антифашистських битв в Азії та Європі, виступили опорою в боротьбі з мілітаризмом і фашизмом, принісши величезні національні жертви.

"Візит Путіна до Китаю для участі в пам'ятних заходах ще раз підкреслює високий рівень китайсько-російських відносин всеосяжного стратегічного партнерства та взаємодії в нову епоху і демонструє єдність і рішучість двох країн спільно відстоювати перемогу у Другій світовій війні", — заявив Хун.

Водночас у Кремлі заявили, що відносини між Росією і Китаєм наразі є пріоритетною темою для Москви, і тому майбутній візит Путіна до Китаю буде безпрецедентним.

Путін і Сі Цзіньпін Фото: "Спутник"

Відповідаючи на запитання про ставлення Китаю до візиту лідера КНДР, Хун заявив, що Китай і КНДР — традиційні дружні сусіди, "з'єднані горами і річками".

"Ми вітаємо участь Генерального секретаря Кім Чен Ина в пам'ятних заходах у Китаї", — сказав Хун.

Хун підкреслив, що в питаннях миру і безпеки у Китаю найкращі показники серед великих держав. З моменту заснування Китайської Народної Республіки Китай жодного разу не провокував війну, не окуповував жодної п'яді чужої території і не вів чужу війну. Це єдина велика держава, яка закріпила шлях мирного розвитку у своїй Конституції.

Він додав, що Китай відданий миру і не братиме на себе ініціативу провокування конфліктів. Але, демонструючи достатню силу, щоб "підкорити ворога без бою", Пекін підкреслює, що сила — наріжний камінь миру, засіб ефективного забезпечення національної безпеки та регіональної стабільності.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що європейські дипломати вважали за краще взяти відпустку і покинути Китай, аби не відвідувати парад у Пекіні.

Також стало відомо, яку зброю Сі Цзіньпін покаже на параді. Техніка бере участь у репетиції, а також її збирають біля Пекіна.