Китай може показати на параді в Пекіні зброю, здатну вразити США, — Bloomberg (фото)

3 вересня в Пекіні пройде масштабний військовий парад, присвячений 80-річчю закінчення Другої світової війни, і на плацдармі для параду в передмісті столиці вже вишикувалися зразки озброєння, які покажуть публіці та закордонним делегаціям.

На знімках, зроблених із супутника Airbus, зображено бронетехніку, системи ППО, артилерійські снаряди, включно з ракетними пусковими установками, і крилаті ракети, повідомляє Bloomberg.

Заступник директора Керівного групового управління військового параду У Цзек підтвердив на прес-конференції минулого тижня, що Китай планує продемонструвати на параді сучасну зброю.

Із супутника видно значну кількість техніки, яка з'явиться на параді 3 вересня Фото: Planet Labs Inc.

За словами старшого аналітика аналітичного центру з питань безпеки Тяньжаня Сюйя, нова зброя Народно-визвольної армії Китаю охоплює передові технології, як-от гіперзвукові системи, які підвищують "шанси на подолання корабельних систем ППО та явно розробляються з метою придушення ВМС США в західній частині Тихого океану".

Він підкреслив, що акцент на високоточних ударах, безпілотних наступальних і оборонних можливостях показує, що мета — "виграти високотехнологічну, високоінтенсивну війну".

"Мало яка країна розробила стільки протикорабельних ракет, що охоплюють усі мислимі категорії", — додав Сюй.

Військова техніка прихована під чохлами, і про те, що під ними, аналітики тільки здогадуються Фото: Bloomberg

Парад відбудеться на площі Тяньаньмень у Пекіні. За кілька днів до нього глава КНР Сі Цзіньпін проведе саміт, на якому планує зустрітися зі світовими лідерами. У списку ймовірних гостей — і російський президент Володимир Путін.

Китай мілітаризується ударними темпами, а акції оборонних компаній КНР зросли після того, як у травні Пакистан використовував китайські винищувачі J-10C і ракети PL-15, щоб збити, за його словами, п'ять індійських винищувачів.

Наразі Китай — на четвертому місці за експортом зброї. Він вважається хедлайнером у розробці гіперзвукових ракет, роблячи їх занадто швидкими та маневреними для традиційних систем оборони. Ця технологія перебуває в центрі конкуренції, що загострюється, між США, з одного боку, і Китаєм та Росією, з іншого.

Також Піднебесна приділяє багато уваги створенню найсучасніших БПЛА. Ще 2021 року Китай представив прототип безпілотника-невидимки Feihong FH-97, який назвали першим боєготовим китайським дроном.

Аналітики припускають, що на фото — новітній китайський реактивний БПЛА

