Пішли у відпустку: другий в історії парад перемоги в Пекіні пройде з Путіним, але без європейців

Європейські дипломати в Пекіні пропустять масштабний парад у Пекіні, присвячений 80-річчю перемоги у "війні опору китайського народу японським загарбникам і Всесвітній антифашистській війні". Усе тому, що на парад запросили Володимира Путіна.

За словами п'яти джерел, знайомих із ситуацією, європейські дипломатичні місії в Пекіні були запрошені на парад і заходи того самого дня, але особливо стурбовані присутністю російського лідера на тлі активізації атак Москви на українську територію. А також тим фактом, що в параді, можливо, візьмуть участь російські війська, повідомляє SCMP.

У міру того, як війна в Україні затягується, деякі європейські дипломати відчували суперечливі почуття через присутність "тих самих військ, які вторглися в Україну", сказав один із них, хоча поки що немає жодних підтверджень того, що російські війська братимуть участь у параді в Пекіні.

У червні Кремль заявив, що Путін відвідає Китай із 31 серпня до 3 вересня, щоб узяти участь у рідкісному військовому параді, який Пекін проводить на відзначення закінчення Другої світової війни, а також відвідати саміт Шанхайської організації співпраці.

Парад, який, як очікується, стане всього лише другим подібним парадом, проведеним Китаєм в ознаменування закінчення війни, надасть Пекіну можливість продемонструвати боєздатність своїх збройних сил і збільшений вплив на світовій арені.

Кремль не повідомив, чи будуть російські війська марширувати разом із китайськими військовослужбовцями на параді цього року.

На першому параді 2015 року у складі елітної російської Почесної варти було 76 осіб.

Джерела повідомили, що суворих обмежень або інструкцій щодо того, кого європейські посольства мають направляти на захід, не існує, і деякі посли вирішили відмовитися від участі.

Інші, за їхніми словами, вирішили вирушити у відпустку або провести відпустку за кордоном у той самий період. За словами одного джерела, посол Європейського Союзу в Китаї Хорхе Толедо не буде присутній на параді.

Інше джерело заявило, що Європа могла б надіслати "переконливий сигнал" про свою єдність і позицію щодо війни в Україні, якби її посли скоординовано відмовилися від участі в параді, оскільки китайські офіційні особи намагалися чинити тиск на європейські місії, щоб ті підтвердили свою участь.

Парад Перемоги в Китаї — що відомо

У 2015 році захід відвідали міністри закордонних справ Франції, Угорщини та Італії, а Чехія і Сербія направили своїх президентів. На заході також були присутні колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер і колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер.

У 2025 році поки тільки президент Сербії Александр Вучич і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердили свою участь у параді наступного місяця.

Також прибудуть президенти, або прем'єр-міністри Малайзії, Індонезії, Лаосу, В'єтнаму, Камбоджі та М'янми.

Нагадаємо, у Китаї під час репетиції військового параду показали нову зброю, яку везли на 20-метровій вантажівці. Спочатку зброя здалася схожою на ядерну торпеду "Посейдон" Російської Федерації. Утім, пізніше з'ясували, що йдеться про новітній морський дрон, який досі ніхто не бачив.

А 13 серпня на порталі SCMP розповіли про зброю Китаю, здатну збивати супутники.