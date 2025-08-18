Ушли в отпуск: второй в истории парад победы в Пекине пройдет с Путиным, но без европейцев

Европейские дипломаты в Пекине пропустят масштабный парад в Пекине, посвященный 80-летию победы в "войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Всемирной антифашистской войне". Все потому, что на парад пригласили Владимира Путина.

По словам пяти источников, знакомых с ситуацией, европейские дипломатические миссии в Пекине были приглашены на парад и мероприятия в тот же день, но особенно обеспокоены присутствием российского лидера на фоне активизации атак Москвы на украинскую территорию. А также тем фактом, что в параде, возможно, примут участие российские войска, сообщает SCMP.

Парад в Китае в 2015 году был грандиозным

По мере того, как война на Украине затягивается, некоторые европейские дипломаты испытывали противоречивые чувства из-за присутствия "тех же войск, которые вторглись в Украину", сказал один из них, хотя пока нет никаких подтверждений того, что российские войска будут участвовать в параде в Пекине.

В июне Кремль заявил, что Путин посетит Китай с 31 августа по 3 сентября, чтобы принять участие в редком военном параде, который Пекин проводит в ознаменование окончания Второй мировой войны, а также посетить саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Парад, который, как ожидается, станет всего лишь вторым подобным парадом, проводимым Китаем в ознаменование окончания войны, предоставит Пекину возможность продемонстрировать боеспособность своих вооруженных сил и возросшее влияние на мировой арене.

Кремль не сообщил, будут ли российские войска маршировать вместе с китайскими военнослужащими на параде этого года.

На первом параде в 2015 году в составе элитного российского Почетного караула было 76 человек.

Источники сообщили, что строгих ограничений или инструкций относительно того, кого европейские посольства должны направлять на мероприятие, не существует, и некоторые послы решили отказаться от участия.

Другие, по их словам, решили отправиться в отпуск или провести отпуск за границей в тот же период. По словам одного источника, посол Европейского союза в Китае Хорхе Толедо не будет присутствовать на параде.

Другой источник заявил, что Европа могла бы послать "убедительный сигнал" о своем единстве и позиции по войне на Украине, если бы ее послы скоординированно отказались от участия в параде, поскольку китайские официальные лица пытались оказать давление на европейские миссии, чтобы те подтвердили свое участие.

Парад Победы в Китае – что известно

В 2015 году мероприятие посетили министры иностранных дел Франции, Венгрии и Италии, а Чехия и Сербия направили своих президентов. На мероприятии также присутствовали бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Парад в Пекине в 2015 году

В 2025 году пока только президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердили свое участие в параде в следующем месяце.

Также прибудут президенты, или премьер-министры Малайзии, Индонезии, Лаоса, Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы.

