Уничтожит без шума и пыли: у Китая появилось секретное оружие против спутников

Китайские ученые представили пусковую установку для космических снарядов, способную выводить из строя разведывательные или коммуникационные спутники.

Компактное и малозаметное устройство базируется на принципе порохового двигателя. Оно предназначено для удаления опасного мусора с орбиты Земли, однако потенциально его можно использовать как оружие, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Сообщается, что в отличие от обычного оружия, которое может создавать ослепительные вспышки, интенсивные вибрации и облака обломков, новая система не создает дыма, света и имеет незначительную вибрацию во время выстрела. Это стало возможно благодаря замкнутому газопоглощающему механизму.

По словам разработчиков, капсулу с сеткой для сбора обломков, можно точно запустить к цели без каких-либо вредных толчков для стартовой платформы. Во время выстрела из пусковой установки небольшой заряд воспламеняется, генерируя газ под высоким давлением, который двигает поршень вперед. Далее слабая секция разрывается, высвобождая снаряд.

Большую часть кинетической энергии и вибрации забирает кольцо, расположенное под углом 35 градусов, которое встречается со снарядом возле дула. Оно поглощает отдачу, почти полностью устраняя вибрацию. Тем временем газ герметично закрывается крышкой, предотвращая загрязнение космической среды.

Разработчики утверждают, что пусковая установка была создана для решения проблемы орбитального мусора, такого как тысячи нефункционирующих спутников и отработанных ступеней ракет, вращающихся вокруг Земли.

При этом в издании считают, что незначительная модификация пусковой установки сделает ее эффективным оружием против вражеских разведывательных или коммуникационных спутников. Это мнение подтвердил один пекинский ученый-космолог на условиях анонимности.

"Не будет ни взрыва, ни видимой атаки, только спутник перестанет реагировать. Внешним наблюдателям может показаться, что он вышел из строя естественным путем", — пояснил он.

Напомним, ученые из Китая изготовили крупнейший в мире кристалл селенида бария-галлия (BGSe), что может проложить путь к созданию лазерного оружия, способного сбивать спутники с Земли.