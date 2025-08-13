Знищить без шуму і пилу: у Китаю з'явилася секретна зброя проти супутників

Китайські вчені представили пускову установку для космічних снарядів, здатну виводити з ладу розвідувальні або комунікаційні супутники.

Компактний та малопомітний пристрій базується на принципі порохового двигуна. Він призначений для видалення небезпечного сміття з орбіти Землі, однак потенційно його можна використовувати як зброю, пише газета South China Morning Post (SCMP).

Повідомляється, що на відміну від звичайної зброї, яка може створювати сліпучі спалахи, інтенсивні вібрації та хмари уламків, нова система не створює диму, світла та має незначну вібрацію під час пострілу. Це стало можливо завдяки замкнутому газопоглинальному механізму.

За словами розробників, капсулу з сіткою для збору уламків, можна точно запустити до цілі без будь-яких шкідливих поштовхів для стартової платформи. Під час пострілу з пускової установки невеликий заряд запалюється, генеруючи газ під високим тиском, який рухає поршень вперед. Далі слабка секція розривається, вивільняючи снаряд.

Більшу частину кінетичної енергії та вібрації забирає кільце, розташоване під кутом 35 градусів, яке зустрічається зі снарядом біля дула. Воно поглинає віддачу, майже повністю усуваючи вібрацію. Тим часом газ герметично закривається кришкою, запобігаючи забрудненню космічного середовища.

Розробники стверджують, що пускова установка була створена для розв’язання проблеми орбітального сміття, такого як тисячі нефункціонуючих супутників та відпрацьованих ступенів ракет, що обертаються навколо Землі.

При цьому у виданні вважають, що незначна модифікація пускової установки зробить її ефективною зброєю проти ворожих розвідувальних або комунікаційних супутників. Цю думку підтвердив один пекінський вчений-космолог на умовах анонімності.

"Не буде ні вибуху, ні видимої атаки, лише супутник перестане реагувати. Зовнішнім спостерігачам може здатися, що він вийшов з ладу природним шляхом", — пояснив він.

Нагадаємо, вчені з Китаю виготовили найбільший у світі кристал селеніду барію-галію (BGSe), що може прокласти шлях до створення лазерної зброї, здатної збивати супутники з Землі.