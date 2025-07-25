Знищить Starlink в космосі: Китай створив кристал для надпотужного лазеру (фото)

Вчені з Китаю виготовили найбільший у світі кристал селеніду барію-галію (BGSe), що може прокласти шлях до створення лазерної зброї, здатної збивати супутники з Землі.

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Синтетичний кристал діаметром 60 міліметрів ефективно перетворює короткохвильові інфрачервоні лазери на промені середнього та далекого інфрачервоного діапазону, які можуть проникати крізь атмосферні шари для передачі на великі відстані, повідомляє газета South China Morning Post (SCMP).

Як пояснюють у виданні, самопошкодження лазерної зброї знижує потужність та дальність ураження. Намагаючись розв’язати цю проблему, у 2010 році китайські вчені створили кристал BGSe з безпрецедентними характеристиками. Тепер розробку вдалося масштабувати.

"Це найбільший зразок, про який на сьогодні відомо у світі" — заявила дослідницька група під керівництвом професора Ву Хайсіна.

Кристалічні елементи селеніду барію-галію

Дослідники стверджують, що кристал здатен витримувати лазерне випромінювання потужністю до 550 мегават на квадратний сантиметр, що суттєво перевищує поріг пошкодження існуючих кристалів військового класу.

У виданні також зазначили, що цей технологічний прорив стався на фоні прискорення програми Китаю з розробки зброї спрямованої енергії, що зумовлено занепокоєнням Пекіну щодо ролі Starlink в російсько-українській війні та космічною гонкою.

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Окрім оборонних потреб, нові кристали можуть бути використані для покращення медичної діагностики та надчутливих інфрачервоних систем для відстеження ракет та ідентифікації літаків.

Нагадаємо, раніше в Китаї також заявили про розробку двокіловатного волоконного лазера, який можна швидко розгорнути для військового або промислового застосування в найекстремальніших кліматичних умовах.