Китай створив портативну лазерну зброю розміром із валізу: на що вона здатна

Китайські вчені розробили двокіловатний (кВт) волоконний лазер, який можна швидко розгорнути для військового або промислового застосування в найекстремальніших кліматичних умовах.

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Щоб вражати дрони на відстані 1 км лазерним системам, як правило, потрібне транспортування на вантажівці з охолоджувальними пристроями розміром з контейнер. Зі свого боку новий китайський лазер може працювати без захисних систем опалення або охолодження за температур від -50℃ до 50℃ і за габаритами близький до валізи, пише газета South China Morning Post (SCMP).

Повідомляється, що команда під керівництвом віцепрезидента Національного університету оборонних технологій Китаю Ченя Цзіньбао подолала багаторічне завдання: стабілізувала роботу лазера за перепадів температур у 100 градусів.

"Ми досягли технологічного прориву в продуктивності волоконних лазерів, що працюють у широкому діапазоні температур", — йдеться в дослідженні.

В основі лазера лежить оптичний резонатор із подвійною оболонкою — 99-відсоткові решітки, що відбивають, на обох кінцях охоплюють леговані ітербієм волокна. При накачуванні іони ітербію випускають фотони, посилені в смертельний промінь 1080 нм, відфільтрований і колімований через кварцові ковпачки.

У лабораторних випробуваннях, що імітують перехід від екстремальних умов Арктики до умов пустелі, вихідна потужність прототипу постійно перевищувала 2 кВт, досягаючи піку у 2,47 кВт за 20 градусів, за ККД 71 відсоток і майже ідеальної якості променя.

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Критично важливим для цього прориву виявився ітербій — рідкісноземельний елемент, понад дві третини світових запасів якого сьогодні контролює Китай. Його унікальна квантова структура забезпечує ефективне перетворення енергії, одночасно протистоячи термічному гасінню.

"Волоконні лазери забезпечують високу ефективність, низьку вартість і компактні розміри, що дає змогу широко застосовувати їх у промисловому обробленні, оптоелектронних засобах протидії, прецизійному різанні та інших галузях", — наголосили вчені.

Нагадаємо, компанія Coherent Aerospace & Defense розробляє для Військово-морських сил США лазерну зброю наступного покоління в рамках засекреченої програми SONGBOW.

Також повідомлялося, що високоенергетична лазерна система вперше в історії була використана для знищення одразу кількох безпілотників під час бою.